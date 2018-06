Une programmation thématique pour les marchés publics cet été

Semaine italienne, caribéenne ou autour des saines habitudes de vie… Les organisateurs du Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles ont décidé de proposer des animations différentes chaque semaine pour la programmation 2018.

Du 30 juin jusqu’au 15 septembre, la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles va s’animer chaque samedi avec une vingtaine de marchands et des animations. Pour sa programmation 2018, les organisateurs ont choisi de faire des événements thématiques dédiés à des cultures ou à des tendances comme les saines habitudes de vie. Cela avait déjà été essayé à quelques occasions l’été dernier.

«On veut faire différent et axer sur les familles. On veut mettre l’emphase pour que les gens connaissent le marché. En faisant des thèmes, ça met plus de vie autant pour les marchands que pour la population», estime Glenda Morris, la présidente du conseil d’administration du Marché public du Village de PAT.

Des ateliers et activités correspondant au thème de chaque semaine seront organisés et des caricaturistes, des concerts et des expositions d’artistes seront aussi proposés durant tout l’été.

«Je suis excitée et très optimiste. C’est quelque chose qui va animer la place publique, c’est fantastique et je suis sûre que ça va être grandiose», promet Mme Morris.

La programmation détaillée sera dévoilée chaque semaine sur la page Facebook du Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles.

Pas de marché dans RDP

Annoncée comme une priorité l’an dernier, la mise en place d’une programmation permanente pour RDP est de nouveau reportée.

«C’est vraiment quelque chose que l’on souhaite et on espère beaucoup que cela pourra se faire l’année prochaine», livre Glenda Morris. Malgré les intentions de son organisation, les citoyens et marchands de RDP devront de nouveau faire le voyage vers le fleuve durant toute la saison estivale 2018 pour profiter de ces événements hebdomadaires.

Si Mme Morris assure qu’il n’y a pas réellement d’obstacles à l’organisation d’un marché public dans le quartier, le lieu d’installation n’a pas encore été identifié et elle souhaite donc prioriser la pérennité de celui du Village de PAT.

«On veut se concentrer pour que ce soit très solide avant de s’agrandir. Dès que ce sera assuré ici, on trouvera une place solide à RDP et on pourra déplacer nos marchands», précise-t-elle.

En 2015 et 2016, un Petit marché de la rivière avait été installé au parc Dollard-Morin, mais ce lieu n’avait pas convaincu les organisateurs. La présidente du Marché public du Village de PAT incite toutefois les Prairivois à venir profiter de la programmation de cette saison, d’autant que plusieurs producteurs de RDP vont participer aux différents rendez-vous.

Le Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles sera proposé tous les samedis du 30 juin au 15 septembre à Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.