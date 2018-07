Le conte d’une petite abeille de Pointe-aux-Trembles

Zybi l’abeille se sent différente des autres, et rencontre des difficultés avec ses tâches d’abeille récolteuse; réussira-t-elle à trouver sa place dans la ruche? C’est la trame narrative du tout premier conte pour enfants de Jazzy, une Pointelière qui compte bien en publier davantage.

Jazzy, de son vrai nom Jacinthe Léonard, est propriétaire d’une garderie en milieu familial dans Pointe-aux-Trembles et adore faire la lecture aux enfants. « On trouve de bons contes, explique-t-elle, mais je trouvais que plusieurs manquaient de contenu. Je me suis dit que tant qu’à critiquer, j’allais en faire un!»

Un an de travail a été nécessaire pour compléter l’œuvre, qui s’adresse aux 3 à 5 ans, et explore les thèmes de l’estime de soi et de la persévérance. « La ruche est une métaphore du système scolaire, qui est très rigide. Ceux qui ne correspondent pas au moule ont souvent plus de difficultés; je voulais envoyer le message que tous sont différents, mais tous ont des qualités et des forces, même si la situation ne les met pas toujours en évidence. »

Un livre pour les parents et les éducateurs

L’éducatrice voulait que son œuvre puisse servir d’outil pédagogique; c’est pourquoi elle a inclut un dessin de mandala à colorier à l’intérieur, et conclut son livre sur des questions ouvertes destinées aux enfants. « J’aime quand les livres permettent de discuter avec les enfants, de faire des liens avec leur famille, de développer des activités; c’est ce que j’ai voulu faire avec Zibi ».

Les enfants pourront également en apprendre sur le fonctionnement de la ruche, et l’auteure espère que cela incitera les enfants à faire des recherches sur le sujet. « Et également à avoir moins peur des insectes! », ajoute-t-elle.

Des projets plein la tête

Mme Léonard a déjà d’autres livres en chantier, dont l’histoire d’une reine-fourmi qui garde tout pour elle, qui explorera les thèmes de la générosité et du don de soi.

Mais sa prochaine création sera plutôt l’œuvre de son fils dyslexique. « Il a écrit une histoire de Noël à l’école qui sort vraiment de l’ordinaire. On y découvre que le Père-Noël à un fils, mais qui ne vit pas la vie parfaite à laquelle on pourrait s’attendre, raconte-t-elle, visiblement fière. J’ai structuré un peu le texte, mais ça reste son idée, je ne ferai que les illustrations. »

L’éditeur étant français, le livre est disponible en ligne et doit être payé en euros.

Zibi l’abeille aux merveilles, 32 pages, Éditions Édilivre.