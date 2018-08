La nouvelle Maison des Jeunes de Pointe-aux-Trembles ouvrira en octobre

Le chantier de la nouvelle Maison des Jeunes va bon train, et les travaux devraient se terminer à la fin du mois de septembre. Le tout devrait être prêt pour accueillir les jeunes dès le mois d’octobre sur le site, adjacent à l’aréna Rodrigue-Gilbert.

Le nouveau bâtiment sera d’une superficie de 2000 pieds carrés. « Il y aura une cuisine, car nous voulons faire des ateliers de cuisine, détaille Pierre Roy, président du conseil d’administration de la Maison des Jeunes. Il y aura aussi un salon, où les jeunes pourront écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et regarder la télé. » Si le budget le permet, une terrasse extérieure sera également construite.

Une salle dédiée à la persévérance scolaire sera aussi aménagée dans un conteneur située à l’extérieur du bâtiment principal. Des activités s’y dérouleront deux après-midi par semaine, en collaboration avec l’organisme Je réussis. « Le reste du temps, le conteneur pourrait servir pour des jeux de société, par exemple », ajoute M. Roy.

Les travaux ont nécessité un investissement de près d’un million de dollars. « La Caisse Populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles a contribué à hauteur de 500 000$, explique Pierre Roy. L’arrondissement a également investi 300 000$. La différence vient de différents dons. On sollicite toujours des partenaires afin de compléter le montage financier. » Afin de souligner « l’exceptionnelle contribution » du Mouvement Desjardins, le nouvel édifice portera le nom de Maison des Jeunes Desjardins de Pointe-aux-Trembles.

Un site stratégique

Le site a été choisi pour son emplacement stratégique, tout près de l’aréna, d’un skate park, d’une piste d’athlétisme et de terrains de soccer, de baseball et de tennis. « En plus, c’est juste en face de l’École secondaire Daniel-Johnson », se réjouit M. Roy.

Il sera également plus facile de s’y rendre en transport en commun. « Les circuits des autobus convergent tous ici. On cherchait un endroit facile d’accès, ajoute le responsable du chantier. Quand on était au Centre Communautaire Roussin, c’était compliqué pour ceux qui restaient à l’autre bout de l’arrondissement. » Ce dernier local sera dorénavant utilisé à d’autre fins, mais l’organisme prévoit garder des plages horaires si nécessaire afin que les jeunes qui y jouent actuellement au hockey cosom et au basketball puissent continuer de le faire.

Le site satellite installé aux HLM Séguin restera quant à lui ouvert.

Par ailleurs, l’arrondissement s’est engagée à continuer de verser annuellement une contribution financière annuelle de près de 200 000$ à la Maison des jeunes la réalisation des activités, pour les neuf prochaines années, avec une indexation de 2 % par année.

L’arrondissement a également accordé à la Maison des jeunes un bail de 20 ans pour le terrain où se dressera bientôt le nouvel édifice. La Corporation Maison des Jeunes de Pointe-aux-Trembles sera toutefois la propriétaire du bâtiment, qui devrait accueillir 12 800 adolescents par année, soit une hausse de 54 % par rapport à 2016.