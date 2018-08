Triomphe pour un Pointelier au Défi Triple Jeu de Baseball Québec

C’est médaille d’or au cou que Zachary Robitaille, joueur des Jets de la Pointe-de-l’Île, est revenu à Pointe-aux-Trembles après la grande finale provinciale du Défi Triple Jeu 2018, qui s’est déroulée à Québec le samedi 4 août dernier.

Plus de 200 joueurs de baseball étaient réunis lors de cette compétition où les sportifs ont l’occasion de se démarquer lors d’épreuves d’habiletés individuelles à la frappe au bâton, à la course autour des buts et au lancer de précision.

« Chaque épreuve vaut des points, et le gagnant est celui qui a le plus haut total, explique le champion de sa catégorie. J’ai battu mon record personnel pour l’épreuve de frappe au bâton, je suis très fier. »

Avec raison : c’est à 358 pieds du marbre que le jeune athlète a claqué la balle, une distance qui aurait valu un coup de circuit même sur un terrain des ligues majeures.

L’exploit est d’autant plus remarquable que l’adolescent de 13 ans dû refaire son deuxième essai à l’épreuve de la course.

« Ils n’ont pas parti le chronomètre après mon départ!, s’exclame-t-il. Ils me l’ont dit après que j’ai eu terminé, et je n’ai eu que quelques minutes pour reprendre mon souffle avant de devoir recommencer une troisième fois. »

Sa mère Chantal Séguin, qui avait fait le voyage pour encourager son fils, se dit convaincue que le temps qui aurait alors dû être enregistré était meilleur que celui obtenu lors des premier et troisième essais.

« Les parents, on chronométrait de notre côté aussi! On a essayé de négocier pour faire réduire son temps, mais ça n’a pas marché, avoue-t-elle en riant. Mais on est content, c’est une belle victoire, surtout après avoir terminé 2e par juste 1 point l’an dernier. »

Autre fait d’arme à souligner : le total des points obtenus par Zachary Robitaille, qui représentait Montréal pour la catégorie PeeWee B, surpasse celui des gagnants des catégories supérieures PeeWee A et AA.

« À la finale régionale, il avait même battu les joueurs Bantam », ajoute fièrement sa mère.

Un joueur complet

L’adolescent de 13 ans caresse l’espoir d’une carrière professionnelle, un rêve qui n’est pas hors de portée, selon son entraîneur avec les Jets de la Pointe-de-l’Île, Emmanuel-Yvan Ofoé. « Il a du potentiel pour jouer longtemps, estime-t-il. C’est un joueur déterminé, qui ne se laisse jamais abattre, qui a un très bon coup de bâton et un bon bras. Il a une excellente progression cette année. »

D’ici là, le jeune homme participe au séries de fin de saison avec son équipe PeeWee B, avant d’entamer son secondaire II en septembre et de passer à la catégorie Bantam l’an prochain.

La meilleure des chances à ce sympathique athlète qui fera sans doute honneur à Pointe-aux-Trembles pour plusieurs années à venir.