Toute l’information au bout des doigts pour les parents de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est

Une nouvelle application mobile permettra bientôt aux familles de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est d’être prévenues des services et des activités offerts par les institutions publiques et les organismes communautaires du territoire. Le lancement est prévu pour janvier 2019.

L’application prendra la forme d’un répertoire, « mais elle enverra aussi des notifications aux personnes qui la téléchargeront pour qu’ils puissent être informés d’activités et de dates importantes, sans avoir à effectuer quelconques recherches sur le web », explique Jean-Philippe Labre, responsable des communications à la Corporation de Développement Communautaire de la Pointe.

Le parent utilisateur pourra recevoir des notifications en fonction de ses préférences, et aura accès à un répertoire qui listera les services et les activités qui auront lieu prochainement.

« Ils pourront même les partager avec leur réseau et les programmer à leur agenda numérique », ajoute M. Labre.

Le projet Parents informés, enfants bien guidés veut répondre à un besoin identifié lors de discussions entre les trois grandes instances du quartier traitant des enjeux de la famille : le manque de communication.

« Selon une enquête réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec en 2015, le quart des Québécois avec des enfants en bas âge affirme ne pas recevoir l’information dont ils ont besoin pour profiter de services et d’activités publics et communautaires », affirme Jean-Philippe Labre.

Paradoxalement, la tendance semble plus marquée chez les nouvelles générations.

« Lorsque les parents ont moins de trente ans, c’est le tiers d’entre eux qui ne profitent pas des services et d’activités qui ont lieu tout près de chez eux simplement puisqu’ils ne sont pas au courant. »

L’application mobile sera d’abord réservée aux parents de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, mais le chantier Rétention des familles de la Table de développement social de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, qui pilote le tout, espère l’étendre à l’ensemble de l’arrondissement.

Le projet s’est vu octroyer un financement de près de 50 000$ de l’Arrondissement Rivière des Prairies-Pointe-aux-Trembles lors de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 26 juillet dernier. Les fonds serviront au développement de l’application, qui sera effectuée par la firme Guarana Technologies, et à en faire la promotion.