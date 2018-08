Le Club des Initiés de Pointe-aux-Trembles fête ses 25 ans!

Le Club des Initiés de Pointe-aux-Trembles (iPAT), un regroupement de gens d’affaires qui se rencontrent toutes les deux semaines lors de déjeuners de réseautage afin d’échanger des références et présenter les nouveautés dans leurs domaines respectifs, célèbre le mois prochain ses 25 ans d’existence. Une étape à souligner!

Le Club réunit une vingtaine de membres de différentes professions, du notaire à l’imprimeur en passant par l’agent de voyage.

« Les gens changent, mais le Club veut toujours créer une synergie complète au niveau des gens d’affaires. On échange des occasions depuis maintenant 25 ans! », explique Serge Michelin, membre du Club iPAT, et également directeur-général de la Fédération des clubs d’affaires du Québec, un regroupement qui compte une vingtaine de clubs et auquel le Club est affilié.

En plus de contribuer à la vitalité économique du secteur, le Club « remet des bourses, et donne des fonds aux écoles secondaires pour aider certains programmes », souligne M. Michelin, qui espère que plusieurs années de dynamisme entrepreneurial seront encore au rendez-vous.

« Le défi, c’est toujours de se renouveler, explique-t-il. Il faut ramener plus de jeunes entrepreneurs dans notre giron. On en a quelques-uns, mais plus il y en a, mieux c’est. »

Selon l’entrepreneur en affaire depuis 18 ans, le climat d’affaires s’est grandement amélioré à Pointe-aux-Trembles dans les dernières années.

« Je vois un gros changement, s’exclame-t-il. Ce n’est plus le même quartier : les maisons ont poussées, plusieurs jeunes familles sont arrivées. Certains disent qu’il y a encore beaucoup à faire, mais le renouveau économique est drôlement bien reparti. »

25 ans, ça se fête

Afin de souligner son quart de siècle, le Club iPAT organise, le 27 septembre prochain, un cocktail dînatoire avec bouchées et musique live, où sont invités les gens d’affaires de Pointe-aux-Trembles, qu’ils soient membre du Club ou non.

Vanessa Bonnami, secrétaire du Club et organisatrice de la soirée, tient à garder le suspense sur les détails de la soirée, mais promet de profiter de l’occasion pour honorer certaines personnes marquantes dans l’histoire de l’un des plus anciens regroupements de gens d’affaires que compte la Fédération. Une centaine de personnes sont attendues.