La Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles à la recherche de poètes

Avis aux poètes en herbes : la Bibliothèque et la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles ouvrent leurs portes aux poètes amateurs, semi-professionnels et professionnels de Pointe-aux-Trembles afin de leur faire bénéficier d’un espace de création collectif. Les citoyens intéressés à prendre part à ce projet collectif doivent s’inscrire avant le 1er septembre 2018.

La résidence de création est ouverte à tous et débutera dès l’automne. Toutes les deux semaines, le groupe se réunira afin de pratiquer leur art. « On leur laisse la liberté de création, même si on intervient à l’occasion pour les mettre au défi et les sortir de leur zone de confort », explique Julie Jacob, agente culturelle à la Maison de la Culture.

Les participants pourront également rencontrer des poètes professionnels qui seront occasionnellement invités pour parler de leurs parcours et animer des conférences-ateliers. « L’an dernier, nous avions reçu le slammeur Mathieu Lippé, se rappelle Mme Jacob. Il a une démarche assez particulière, ça avait vraiment été trippant comme activité! »

Le tout mènera à la préparation d’un récital de poésie qui sera présenté dans le cadre de la programmation culturelle hiver-printemps 2019 de l’arrondissement.

Les deux premières éditions de cette résidence de création avaient connu un grand succès en rejoignant à chaque occasion une dizaine poètes de tous les âges.

« On ne demande pas de dossier de présentation ou d’extraits d’oeuvres, tout le monde est accepté. On y va vraiment de l’amateur au professionnel, et c’est la beauté de cette expérience-là, ajoute Julie Jacob. Il y a de l’entraide entre les pairs, les plus expérimentés vont accompagner ceux qui le sont moins. »

À vos plumes!

Pour plus de détails sur le projet ou pour s’inscrire, communiquez avec la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles à maison_pt@ville.montreal.qc.ca ou de téléphoner au 514 868-3076.