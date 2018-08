Les Rangers de Montréal-Est confiants à l’aube d’une nouvelle saison

La saison 2018-2019 s’amorce sous peu dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, et les Rangers de Montréal-Est sont de retour à l’entraînement depuis le 11 août. C’est avec enthousiasme et désir de vaincre qu’ils attendent le match d’ouverture du vendredi 7 septembre pour faire vibrer les murs du Centre Récréatif Édouard-Rivet.

Le défi sera grand, car les trois meilleurs pointeurs de la saison dernière ne seront pas de retour, ayant atteint l’âge de 20 ans, soit l’âge maximum pour évoluer dans la ligue.

L’apport offensif du centre Charles-Olivier Ouimet, qui figurait en tête de liste avec sa récolte de 27 buts et 65 points en 48 matches, tout comme celui des ailiers Jonathan Ouellet et Mickael Lafrance-Clairsaint, manquera certainement aux Rangers.

Du sang neuf

Le directeur-gérant et entraineur-chef Gianni Cantini se montre toutefois confiant que les nouveaux ajouts faits à l’équipe combleront les départs.

Il se réjouit de l’arrivée d’Alec Malo, un ailier gauche qui évoluait l’an dernier pour les Olympiques de Gatineau, dans la Ligue de Hockey junior majeur du Québec, une ligue d’un calibre supérieur à celui de la LHJAAQ. « Il s’agit d’un joueur qui va apporter de l’offensive, qui a un bon bagage », explique le nouvel entraîneur-chef des Rangers.

Le jeune Xavier Jean, 17 ans, fait le saut du niveau Midget AAA, où il a terminé la saison dernière avec une production de 21 points en 38 matches. L’attaquant, originaire de Montréal, « a un très bon sens du jeu », selon son nouvel entraîneur.

Tristan Mathieu-Siciliano se joint également à l’équipe, et « emmènera beaucoup d’énergie, beaucoup de vitesse », ajoute M. Cantini. L’attaquant entamera sa troisième saison dans le LHJAAAQ, et pourra ainsi aider à encadrer les jeunes recrues.

Les Rangers pourront de plus compter de nouveau sur la contribution des attaquants Samy Hudon-Rousseau et Alexis Gaboury-Potvin. Ce dernier avait brillé lors de son arrivée avec l’équipe l’année dernière en récoltant 15 points en 14 parties.

La brigade défensive offrira sensiblement le même visage que celle de l’an dernier, Mathieu Beauchemin, Charles Robidas et Karl-Étienne Saint-Fleur étant également de retour au sein de la formation.

La priorité : créer la chimie et une nouvelle culture

L’entraîneur se montre satisfait du camp d’entraînement. « Chaque jour on est meilleur, et nous avons un beau mélange de jeunes et de vétérans. Nous travaillons fort à créer la chimie. »

S’il profite du camp d’entraînement et des matches hors-concours pour introduire les principes des systèmes de jeu qu’il veut appliquer, Gianni Cantini veut également que son arrivée s’accompagne d’une nouvelle culture d’équipe.

« Je trouve important que l’on soit une équipe respectueuse, explique-t-il. L’intention, c’est de s’impliquer davantage avec la communauté, avec le hockey mineur, et que les joueurs soient fiers de porter notre chandail. Nous allons travailler en ce sens. Et nous aurons une bonne saison! »

L’an dernier, les Rangers de Montréal-Est avaient terminé 4e au Classement Alexandre Burrows, avec une fiche globale de 24 victoires, 22 défaites et 3 matches nuls.

Vous avez déjà joué au hockey à Montréal-Est?

La Ville de Montréal-Est est à la recherche de hockeyeurs ayant joué à Montréal-Est entre 1968 et 2010, pour participer à un match des anciens, le 8 septembre prochain.

La partie amicale se déroulera en soirée, à l’occasion de la Multifête, afin de célébrer la réouverture du Centre Récréatif Édouard-Rivet.

Selon le nombre de joueurs inscrits, une ou deux équipes seront formées.

Pour vous inscrire, communiquez avec la Ville de Montréal-Est, soit via la messagerie Facebook ou par courriel à l’adresse communications@montreal-est.ca, en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone, les années jouées, et le nom de votre entraîneur.