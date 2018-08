Dévoilement de la programmation culturelle d’automne à PAT

Les équipes des Maisons de la Culture et des Bibliothèques de l’arrondissement ont concocté une programmation culturelle riche de plus de 180 activités gratuites. Musique, poésie, arts visuels, contes, cinéma, conférences, théâtre : une diversité qui vise tous azimuts.

Parmi les incontournables, la populaire Série Jazz et Blues d’automne est de retour pour animer la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles. Le groupe Sussex, qui compte en ses rangs le chanteur montréalais Rob Lutes, tiendra l’affiche le 22 septembre. Le soul-afro-blue de Cécile Doo-Kingué est également au programme, le 1er novembre.

Un autre classique de Pointe-aux-Trembles, le spectacle de l’École Nationale de l’Humour, nous revient le 26 septembre.

Plusieurs activités sont également offertes pour souligner les Journées de la Culture, qui se déroulent du 28 au 30 septembre. L’agente culturelle Julie Jacob recommande particulièrement le spectacle de danse déambulatoire Friction, «qui allie gigue et danse contemporaine et où 5 danseurs se promèneront parmi le public, en extérieur, près de la maison Antoine-Beaudry. »

Mais son coup de cœur absolu : Gloria, un opéra immersif multimédia alliant chant sacré, musique électronique et vidéo, qui sera présenté le 10 octobre.

L’Halloween et Noël seront également à l’honneur avec plusieurs activités thématiques, dont le grand bal costumé du samedi 27 octobre à la Place du Village, et un concert du groupe traditionnel Le Vent du Nord, le 11 décembre.

Ateliers et conférences

De nombreuses conférences tenteront également de plaire aux plus curieux. Notons entre autres les visites de Bernard Lavallée, mieux connu sous le nom du nutritionniste urbain, et du journaliste et cinéaste Alexandre Trudeau. Cindy Trottier viendra également discuter du mode de vie Zéro déchet, le 23 octobre.

Le bibliothécaire jeunesse Joachim Luppens, qui « veut amener plus de technologies dans les bibliothèques », se montre particulièrement enthousiaste en présentant le Club Code, un programme de 12 séances où les 9 à 12 ans « pourront apprendre les bases de la programmation et réaliser leur projet de jeu, d’animation ou de site internet. »

On retrouve aussi divers ateliers pour les jeunes, où ils auront l’occasion de construire un jardin suspendu, ou, pour les plus petits, de s’initier à la germination dans un atelier de micro-pousses.

Spectacles jeunesse

L’heure du conte en pyjama divertira les 3 à 5 ans tous les mercredis, du 26 septembre au 19 décembre. Les vendredis matins seront dédiés au 0 à 36 mois, avec des ateliers d’éveil à la lecture intégrant des techniques de yoga.

Les arts du cirque seront également à l’honneur le 14 octobre pour le spectacle Juke Box, des Parfaits Inconnus, et le 8 décembre, à l’occasion de la viste des Deux de pique, qui nous présenteront Trattoria, art clownesque.

Mentionnons enfin la pièce de théâtre pour les 10 à 13 ans, Polo, de la troupe Œil Ouvert, nouvellement établie dans le quartier, le vendredi 19 octobre.

Et la liste n’est pas exhaustive!

Pour la programmation complète ou plus d’informations, consultez le calendrier culturel en ligne sur le site web de la ville de Montréal, ou présentez-vous dans une maison de la culture ou une bibliothèque de l’arrondissement.