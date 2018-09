Jeu-questionnaire en compagnie des candidats de Pointe-aux-Trembles

Le dimanche 9 septembre, de 10h à 12h, les citoyens pourront participer à un jeu mettant à l’épreuve leurs connaissances politiques en compagnie des candidats des quatre principaux partis politiques qui se présentent à Pointe-aux-Trembles.

Chaque équipe formée sur place sera jumelée à Céline Pereira (QS), Chantal Rouleau (CAQ), Eric Ouellette (PLQ) ou Jean-Martin Aussant (PQ).

L’activité non-partisane sera animée par Rebecca Bucci et Valérie Plouffe, agentes de mobilisation pour l’organisme 1, 2, 3 Go! Pointe de l’île, organisateur de l’événement, et se déroulera à la salle 161 du Centre Communautaire le Mainbourg.

« Les talents artistiques des participants pourront aussi être mis à contribution, avec leur accord bien sûr, pour des petits défis de chansons, par exemple », ajoute Mme Bucci.

Breuvages et collations seront offerts sur place, et des jeux de société seront tirés en prix de présence.

L’événement se veut familial, et une halte-garderie sans frais pourra accueillir les plus jeunes enfants.

Une quarantaine de places sont disponibles, et il est possible de s’inscrire gratuitement via le lien eventbrite sur l’événement Facebook:

https://www.facebook.com/events/253366028810345/

Notez que les gens qui se présenteront à la porte seront acceptés tant que des places seront disponibles.