Un grand soir pour Chantal Rouleau

Chantal Rouleau a reçu un accueil triomphal de ses militants rassemblés à Pointe-aux-Trembles. La nouvelle députée promet de faire valoir les intérêts de l’est de la métropole à l’Assemblée nationale.

Celle qui a été élue mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles il y a près d’un an a remporté une victoire importante pour la Coalition avenir Québec, qui cherchait à faire une première percée à Montréal.

«J’ai été très fébrile ces derniers jours, la campagne a été très intense. Avoir à ce point la confiance des gens me touche beaucoup, et ils ne seront pas déçus», promet la nouvelle députée.

Cette dernière se dit heureuse de savoir que la campagne ait permis de mettre la lumière sur Pointe-aux-Trembles. «On a vu quels étaient les enjeux, et maintenant le travail commence.»

Mme Rouleau pourrait être la seule élue de la CAQ sur l’île de Montréal, selon le résultat dans la circonscription de Bourget, où le candidat caquiste, Richard, Cambeau, mène une chaude lutte contre le député péquiste sortant, Maka Kotto.

Chantal Rouleau assure ne pas savoir si elle accédera au conseil des ministres. «Ce sera la décision du premier ministre, je ne connais pas l’agenda, assure-t-elle. Aujourd’hui, il fallait convaincre les gens d’aller voter, je suis allée les chercher et je suis fière et honorée. Pour le reste, on verra demain.»

Appelée à commenter sur l’importance de son élection pour la ville de Montréal, la nouvelle élue affirme «qu’il fallait qu’il y a au moins une personne élue. Je connais très bien Montréal, et je crois que j’ai pu démontrer que je peux être combative pour défendre ce à quoi je crois.»

Elle promet de travailler en collaboration avec les représentants municipaux: «On va avoir du plaisir parce que les choses vont avancer», promet-elle.