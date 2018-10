Les cloches de l’ancienne église St-Octave relocalisées en 2019

Les cloches de l’ancienne église Saint-Octave de Montréal-Est seront mises en valeur au parc Henri-Leroux dès l’été prochain. Le clocher, une structure indépendante unique en son genre érigée au milieu des années 50, ne sera toutefois pas reconstruit.

Les détails de l’aménagement qui accueillera les cloches ne sont pas encore définis, mais on sait déjà que le parc adjacent au terrain de l’ancienne église, près de l’intersection des rues Notre-Dame Est et Broadway, en sera l’hôte.

La décision a été prise à la suite d’un sondage mené auprès des citoyens. Quatre options étaient proposées, allant de la préservation complète au démantèlement et à la vente de la structure et des cloches. La Ville a reçu plus de 150 réponses sur les 1800 copies distribuées.

« Environ trois personnes sur cinq recommandaient de conserver le clocher dans une forme ou une autre », explique Sylvain Galarneau, directeur des communications à la Ville de Montréal-Est.

La grande majorité des répondants désirait toutefois que le budget alloué au projet n’excède pas 50 000$, une condition qu’a décidé de faire sienne le conseil municipal.

« Déménager et réinstaller le clocher comme tel, cela aurait occasionné des dépenses qui s’élèveraient à près de 300 000$, alors nous avons rejeté cette option », ajoute M. Galarneau.

Seules les cloches et l’armature de support interne du clocher appartiennent toujours à la Ville de Montréal-Est.

Un désir de préservation

La firme montréalaise Archipel Architecture a reçu le mandat de proposer au moins deux projets respectant les critères montréalestois avant la fin du mois de novembre.

Les élus seront ensuite appelé à choisir lequel sera réalisé, au printemps ou à l’été 2019.

« L’idée c’est de mettre les cloches en valeur, et même intégrer un parcours avec de l’information sur le patrimoine », ajoute Sylvain Galarneau.

La Ville fait d’ailleurs des recherches présentement pour en savoir davantage sur l’histoire des cloches. « Il y avait des prénoms de gravés sur les cloches, des gens qui ont travaillé à fondre les cloches, ou encore à l’érection de l’église, on tente d’en savoir plus. »

Rappelons que la Ville de Montréal-Est a vendu l’église Saint-Octave et son clocher en début d’année 2016 au promoteur Magma, qui y a construit depuis le complexe immobilier M Montréal-Est.