Une course aux jouets mémorable pour la petite Mélodie

C’est un « rêve fou » que vient de vivre la jeune Mélodie, 11 ans, atteinte de paralysie cérébrale. Pendant trois minutes, la jeune fille de Pointe-aux-Trembles a couru avec sa famille à travers les allées d’un magasin Toys “R” Us pour remplir des paniers avec le plus de jouets gratuits possibles.

Le repérage avait été fait dans les derniers jours et la stratégie était déjà prête lors de l’arrivée au magasin : belle-maman Kathy pousserait les paniers pendant que papa Martin et maman Marie-Josée aideraient Mélodie à mettre la main sur tout ce qu’elle avait mis sur sa liste.

« Je suis vraiment excitée, je n’ai presque pas dormi, j’étais debout à 3h du matin », confie la petite Mélodie, fébrile avant le départ.

Ses orthèses, son fauteuil roulant, ses multiples opérations, tout était oublié.

Son sourire, on le doit à la Fondation pour l’enfance Starlight, dont le programme annuel des Courses de 3 minutes a offert cette année à 13 enfants gravement malades à travers le Canada de vivre des moments de joie dont ils ont bien besoin.

Les participants aux courses réussissent en moyenne à amasser pour plus de 2500$ de jouets.

« Starlight, ce sont mes amis, souligne Mélodie. Je suis allée au camp Matawini avec eux, et aussi faire du ski nautique et un tour d’hélicoptère! »

Toys “R” Us est un commanditaire majeur de la Fondation Starlight : grâce à des campagnes en magasin et en ligne, aux Courses de 3 minutes, et à des dons directs envers les programmes de la Fondation offerts à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux, ils ont donné 19 millions de dollars au cours des 20 dernières années.