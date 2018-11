La quatrième saison de L’Est en Spectacle bat son plein

La quatrième saison d’Est en Spectacle est actuellement en cours à la salle Marie-Claire & Richard Séguin du centre communautaire Roussin. Tout au long de l’année, de gros noms du monde de l’humour et de la chanson viendront y fouler les planches.

Dans les prochains mois, la salle d’un peu plus de 200 places accueillera, entre autres, Kevin Parent, Mario Jean, Luc de la Rochellière, Judy Richards et Maxime Martin.

Le projet a germé en 2014 dans l’esprit des initiateurs, Pierre Roy et Daniel Gratton, alors directeur-général et directeur-général adjoint de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT), qui voulaient proposer une alternative aux salles de spectacles du centre-ville.

« On avait une belle nouvelle salle à l’époque, et on voulait en faire profiter le plus de gens possible », explique Jocelyn Laplante, directeur-général adjoint de la SRLPAT, dont L’Est en Spectacle est l’un des volets d’économie sociale.

C’est pour s’assurer de rejoindre le plus grand nombre de citoyens que les prix des billets sont maintenus à 37$ depuis les toutes premières représentations. Avec l’aide des commanditaires, un bénéfice est toutefois dégagé, et réinvesti principalement dans l’offre de service de l’organisme

M. Laplante promet déjà une nouvelle série de spectacles pour la prochaine saison, trois artistes ayant déjà confirmé leur présence.

La programmation complète est disponible à l’adresse http://www.centreroussin.org/spectacle