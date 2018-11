Marc-André Grondin et evenko offrent des dizaines d’instruments à des élèves du quartier

Marc-André Grondin et la Fondation evenko ont remis 25 000$ d’instruments de musique à l’école secondaire Daniel-Johnson. Pour le comédien originaire de Pointe-aux-Trembles, c’est une façon d’honorer la mémoire de son père, décédé subitement l’année dernière.

La surprise qui attendait les jeunes membres de l’orchestre D Jazz, ce mercredi 28 novembre 2018, était aussi belle qu’inattendue. Alors qu’ils croyaient se rendre à une simple répétition, ils ont plutôt reçu la visite de Marc-André Grondin et de l’animatrice Anne-Marie Withenshaw, venus leur offrir 28 nouveaux instruments de musique.

Le don a été remis par la Fondation evenko, via son programme De concert avec nos écoles. Près du tiers de ce montant provient de l’argent amassé lors des obsèques de l’ancien animateur de radio et programmateur musical, Denis Grondin, père de la vedette du film C.R.A.Z.Y.

« Quand papa est soudainement décédé l’an dernier, il a fallu gérer plein d’affaires, dont toutes ces personnes qui voulaient envoyer des fleurs et des dons, confie celui qui a grandi au coin de la 40e avenue et de la rue de Montigny, à quelque pas de l’établissement scolaire. Je me suis dit que cela n’avait pas de sens de faire autre chose que de demander des dons pour la fondation, que c’était dans la lignée de ce que mon père était. »

Des élèves comblés

La joie était évidente sur le visage des jeunes musiciens, dont les trompettistes Sarah et Alicia. « Wow, ont-elles lancé en chœur. La coulisse glisse tellement mieux! »

Certains des instruments qu’utilisait l’orchestre, dont les tubas, avaient 45 ans, selon l’enseignante en musique, Mélanie Cantin.

« C’est sûr que ça va changer beaucoup de choses pour nous, affirme-t-elle, ravie. Presque tous les instruments avaient au moins 10 ans. Les flûtes traversières, entre autres, étaient très fatiguées! »

C’est le 16e don de ce genre que fait la fondation.

«Grâce entre autres à la contribution d’artistes et de donateurs, c’est plus de 360 000$ qui ont été remis depuis les débuts », explique François Raymond, coordonnateur de la Fondation evenko.

Depuis le lancement du programme De concert avec nos écoles, en 2015, la Fondation evenko a pu également compter sur la participation de la chanteuse Cœur de pirate, du gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price et du chanteur Jonas.