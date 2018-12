La Grande Guignolée de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est est en cours

Des bénévoles sont actifs à plusieurs endroits sur le territoire jusqu’à 11h ce matin pour recueillir les dons en argent et en denrées non périssables à l’occasion de la Grande Guignolée de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, au profit de la banque alimentaire d’Action Secours Vie d’Espoir.

Vous pouvez déposer vos dons au 35 rue Marien, à Montréal-Est, ou à l’un des points de collecte où des bénévoles vous attendent.

Vous les trouverez aux intersections des rues Sherbrooke et de la 32e Avenue, des rues de la Rousselière ou Saint-Jean-Baptiste, ou aux intersections du boulevard Notre-Dame Est et de la 32e Avenue, des rues Saint-Jean-Baptiste ou Broadway.

« Les gens sont généreux, surtout plus tôt ce matin », se réjouit est Nadia Grondin, bénévole du bureau de comté de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux transports et ministre responsable de la métropole, qui est également présidente honoraire de la Grande Guignolée 2018.