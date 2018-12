Retour sur l’année 2018 à PAT et Montréal-Est

Alors qu’une page se tourne sur l’année 2018, l’Avenir de l’Est vous propose un survol des événements qui ont marqué cette année électorale riche en actualité.

Janvier

Une longue carrière s’achève

La députée péquiste Nicole Léger annonce son retrait de la vie politique après avoir représenté Pointe-aux-Trembles pendant près de 22 ans. Son départ entraîne une course à l’investiture chaudement disputée entre Maxime Laporte et Jean-Martin Aussant, qui sera couronné en avril.

Février

Une médaille olympique pour un Pointelier

À ses premiers Jeux olympiques, Pascal Dion remporte le bronze au relais 5000m à Pyeongchang, avec ses coéquipiers de l’équipe masculine canadienne. L’athlète ajoutera en mars une médaille d’argent aux Championnats du monde, en plus de récolter l’or et l’argent lors des premières Coupes du monde de l’automne.

Mars

Fermeture d’une association de vétérans de Montréal-Est

L’unité 308 des Anciens Combattants de l’Armée, de la Marine et des Forces aériennes, l’une de deux seules du genre au Québec, met la clé sous la porte. En proie à un déclin de ses membres, l’association était responsable depuis 50 ans des célébrations du jour du Souvenir. La filiale 173 de la Légion royale canadienne prendra le relais pour les commémorations 2018.



Ouverture partielle du CRÉR

Après un an et demi de travaux de rénovations et d’agrandissement, le Centre Récréatif Édouard-Rivest ouvre partiellement ses portes. Bénéficiant initialement d’un budget de 17,4 M$, le coût des travaux s’élève alors à 23M$ pour le centre sportif, qui bénéficie d’une réfection complète de la piscine et du remplacement du système de réfrigération de l’aréna.

Avril

En route vers un parc linéaire sur la friche ferroviaire

L’arrondissement conclut une entente avec le RTM qui lui permettra d’utiliser la moitié de la largeur de la friche ferroviaire, d’une longueur de 4,25 km, qui fait l’objet d’une forte mobilisation citoyenne depuis plus d’un an. La mairesse Chantal Rouleau affirme alors avoir prévu le budget pour y aménager une piste multimodale, des bancs et de l’éclairage.

Un champion canadien à Pointe-aux-Trembles

Le jeune Jordan Mathieu remporte au 2e round la finale des 52kg au Championnats Super Channel à Edmonton, après avoir remporté le titre dans cette catégorie lors des Championnats canadiens l’année précédente. Il s’inclinera toutefois en octobre en finale des Gants dorés contre Jonathan Bourget.

Mai

Un projet-pilote pour la navette fluviale

Du 28 mai au 1er juin, les Pointeliers ont eu un avant-goût de la navette fluviale qui permet de rejoindre le Vieux-Port de Montréal en moins de 30 minutes, à partir du quai Saint-Jean-Baptiste de Pointe-aux-Trembles. Plus de 4600 personnes l’ont essayée. Récemment, Québec et Montréal ont annoncé le déploiement « à court terme » d’une deuxième mouture, sans préciser d’échéanciers.

Juin

Le BAPE dit oui au terminal à Montréal-Est

Le BAPE rend un rapport qui approuve avec prudence le projet de terminal de carburant qui prévoit entre autres l’aménagement de réservoirs de kérosène. Un pipeline reliera le site au pipeline Trans-Nord, dont la vétusté inquiète toutefois les commissaires. Québec n’a toujours pas autorisé officiellement le projet.

Juillet

Une plage, mais pas de baignade

La première phase de la Plage de l’Est est inaugurée. On y retrouve terrains de volleyball et un nouveau pavillon avec toilettes, vestiaires et salle de repos. La baignade reste toutefois interdite, bien que la qualité de l’eau soit satisfaisante, en raison de la contamination des sédiments. Les frais de décontamination pourraient s’élever à 5 M$.

Août

Hommage à un héros

L’Arrondissement rend hommage à Maxime Sauvé, qui a affronté les flammes dans la nuit du 7 juillet afin de porter secours aux résidents endormis d’un immeuble de la 26e avenue. Un chêne est planté en son honneur et on annonce qu’une patinoire aménagée près de la résidence familiale portera le nom de son fils, emporté par une tumeur au cerveau en mai.

Une nouvelle ligne d’autobus pour l’arrondissement

À la suite d’une mobilisation qui a mené, en avril 2017, à une soirée publique sur le transport en commun, la nouvelle ligne d’autobus 81 est mise en service. Le nouveau trajet permet de faire le lien entre le futur Espace Rivière de Rivière-des-Prairies au Centre communautaire Roussin de Pointe-aux-Trembles, via le boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Septembre

De l’arsenic dans l’air

Un avis de la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) révèle que la concentration d’arsenic près de l’usine CCR de Montréal-Est atteindra en 2018 le double de la limite permise. Le rapport précise toutefois que le risque pour la population est très faible. Après la mise en place d’un dépoussiéreur deux fois plus puissant que l’ancien, la DRSPM s’est déclarée satisfaite des initiatives de l’entreprise et promet et suivi serré.http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/actualites/1868658/chantal-rouleau-nommee-ministre-responsable-de-la-metropole/

Octobre

Une ministre pour Pointe-aux-Trembles

Chantal Rouleau est élue députée de Pointe-aux-Trembles. C’est une première percée montréalaise pour le parti de François Legault, qui remerciera sa nouvelle recrue en la nommant ministre déléguée au Transport et ministre responsable de la Métropole lors du dévoilement de son conseil, deux semaines plus tard.

Novembre

De nouveaux commerces de proximité

Après l’ouverture en juillet de La Pointe au Café, rue Notre-Dame Est, c’est au tour du café Les Fraîches, rue Victoria, d’accueillir les clients. Les deux nouvelles entreprises familiales répondent à un besoin criant en matière de commerces de proximité. S’ajoute à la fin du mois, le cabaret C La Boîte à Chantal, situé à la Place de la Pointe, un resto-bar inusité qui diversifie l’offre culturelle pointelière.

Décembre

RDP-PAT passe à Projet Montréal

La deuxième campagne électorale de l’année mène à l’élection de Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal, qui défait son rival d’Ensemble Montréal, Manuel Guedes. Le taux de participation de 13,72% est toutefois faible. La nouvelle mairesse se trouvera minoritaire parmi son conseil.

Un nouveau lieu de rassemblent pour les jeunes

La nouvelle Maison des jeunes Desjardins, dont l’ouverture avait d’abord été évoquée pour le printemps, est inaugurée à Pointe-aux-Trembles. Les travaux représentent un investissement de près de 1M$, réalisé en partie grâce au financement de 500 000$ de la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles. L’arrondissement a également investi 300 000$.