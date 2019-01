Exposition: le passé du Chemin du Roy conjugué au présent

Sur l’affiche de l’exposition, on retrouve la plaque commémorative de bronze qui est à la porte St-Jean, à Québec, qui rappelle le départ du grand Voyer Lanouiller de Boisclair, parti de Québec le 5 août 1734 en direction de Montréal. Le voyage lui prit plus de quatre jours, et marqua l’inauguration officielle du Chemin du Roy.