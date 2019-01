Deux équipes pour honorer Danyk Sauvé au 24h Tremblant

Le 24h Tremblant, un défi sportif où les participants amassent des dons remis en majorité à la Fondation Charles-Bruneau, verra cette année au moins deux équipes arborer le numéro 34 de Danyk Sauvé, emporté à l’âge de 13 ans par une tumeur au cerveau en mai dernier.

La mère du jeune hockeyeur, Valérie Henrichon, est en quête de participants, et surtout de commanditaires, pour se joindre à leur combat pour financer la recherche contre le cancer.

La conjointe de Maxime Sauvé a créé une seconde équipe, après le succès obtenu lors de la dernière édition de l’événement caritatif. Plus de 50 000$ avaient alors été amassés par l’équipe Danyk34, menée par Michel Tremblay, lui valant la 5e position au classement des équipes ayant amassé le plus de dons.

En plus de cette équipe originale qui participera à l’épreuve de ski pour une troisième année consécutive, l’équipe de Mme Henrichon prendra part à l’épreuve hybride marche et course.

« J’ai été surprise de la réponse, qui me touche beaucoup : les équipes sont de 12 personnes, et cette deuxième équipe est déjà pleine alors que les inscriptions officielles à l’événement ne sont même pas ouvertes, se réjouit-elle. Nous ferons une troisième équipe si les volontaires continuent de se manifester! »

La quête pour trouver des commanditaires prêts à offrir dons en argent, en biens ou en services est donc lancée.

Plusieurs événements seront organisés au cours de l’année pour amasser des fonds. La Course en l’honneur de Danyk, au profit de LEUCAN, sera entre autres de retour.

« Nous allons aussi faire un spectacle d’humour, et on a plusieurs idées en développement, lance-t-elle. Alors quelqu’un qui peut, par exemple, prêter une salle gratuitement pour ce genre d’événement, ça aiderait beaucoup! »

Aucun objectif de montant à amasser n’a été fixé, Valérie Henrichon ne voulant pas se mettre de pression. « J’y vais pour les enfants, pour revoir la gang qui ont été là pour nous. On se serre les coudes, et on verra au jour le jour combien on amassera », déclare-t-elle.

Les événements seront annoncés sur la page Facebook du groupe Nouvelles de notre guerrier #34.