Un troisième roman pour la Pointelière Chantale Mercier

La Pointelière Chantale Mercier vient de publier son troisième roman, Bingo de l’horreur, un conte fantastique s’adressant aux ados de 14 ans et plus.

Angelica prend le métro un matin, mais celui-ci n’arrête pas à l’endroit prévu : l’adolescente et les autres passagers se retrouvent dans un lieu inconnu, la station Bingo. Ils seront alors contraints de participer à un jeu dirigé par le sadique Maître Noed et son assistante, Mme Blaude. Plusieurs gagnants et un seul perdant à chaque tour… mais voulez-vous vraiment prendre la chance de perdre?

Cette trame est celle du troisième roman de Chantal Mercier, influencée par un attrait pour les films d’horreur développé dès l’adolescence, lorsqu’elle découvre les grands maîtres du genre, tels Stephen King ou Alfred Hitchcock – bien qu’elle sursaute facilement et doive détourner la tête devant plusieurs scènes.

On retrouvait la même ambiance d’épouvante dans ses deux premiers romans, Le fantôme du château et Tête de citrouille, respectivement parus en 2013 et 2014, qui s’adressaient à un lectorat plus jeune.

« Quand je crée de l’horreur et du fantastique inventé, au moins mon imagination est utilisée à bon escient, au lieu de me faire des scénarios catastrophes », admet en riant l’auteure, qui souffre d’anxiété généralisée.

La Pointelière s’était d’ailleurs éloignée du roman pour son dernier livre, publié en 2016, Conte-moi tes peurs, un guide pratique pour vivre l’anxiété au quotidien, où l’on trouve trucs et témoignages livrés en toute humilité.

Bingo de l’horreur, 216 pages, publié chez Béliveau Éditeur. Disponible chez Renaud-Bray, Amazon et sur le site de l’éditeur.