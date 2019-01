Une fête pour vous faire aimer l’hiver à Pointe-aux-Trembles

La quatrième édition de l’événement Plaisirs d’hiver battra son plein ce dimanche 10 février, à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. Parmi les nouveautés à souligner, l’ajout d’un parcours d’hébertisme aérien à plus de 15 pieds dans les airs.

Plusieurs activités gratuites seront proposées, de 11h à 16h, au parc de la rue Notre-Dame, à l’intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste, où seront aménagées différentes zones d’animation.

L’arrondissement se montre particulièrement enthousiaste à propos du nouveau parcours d’hébertisme aérien, d’une surface de 30 X 24 pieds et juché à plus de 15 pieds d’altitude.

« C’est la première fois que l’arrondissement accueille ce genre de structure, se réjouit Catherine Dufresne, agente de développement aux événements publics. Un système de rail aérien permet de faire les différentes activités en restant dans les airs, suspendus avec un harnais. »

Construction d’igloos, bataille de boule de neige en mousse et course à obstacle sont également au programme. Les visiteurs pourront de plus s’initier à la sculpture sur glace, visiter les animaux de la fermette, ou encore profiter d’une balade en calèche dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Des glissades de glace seront aussi aménagées, et resteront sur place tout l’hiver.

Si les conditions le permettent, la nouvelle patinoire de la Maison du citoyen sera accessible pour jouer au hockey bottine ou pratiquer du patin libre aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Pour se réchauffer, il sera possible de faire griller des guimauves au-dessus de feu de bois, ou de se réfugier à la Maison du citoyen pour jouer à des jeux de table, ou participer à des ateliers de bricolage et de coloriage.

Pour la programmation complète, vous pouvez cliquer ici ou consulter la page Facebook de l’arrondissement.