Agenda communautaire du 30 août 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Groupes de soutien

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) plusieurs services pour vous aider à comprendre ce qu’est le stress, l’anxiété, les phobies, la panique, l’agoraphobie, le burnout, la dépression. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles (13926 rue Notre-Dame Est) les mercredis de 19h30 à 21h30. Information: 450-332-4463 ou www.groupegeme.com.

Corps de cadets 2908 Beauvoir – portes ouvertes

Venez rencontrer les cadets et le personnel du CC 2908 Beauvoir, le samedi 16 septembre entre 10h30 et 15h durant l’activité portes ouvertes au Centre Roussin (12125 rue Notre-Dame Est). Inscription et activités gratuites au CC les samedis matin de 9h à midi au Centre Roussin. Le programme s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Informations: 514-500-3032 ou www.2908beauvoir.com.

Soirée dansante

De la danse en ligne ou sociale a lieu tous les vendredis soir de 19h à 22h, du 8 septembre 2017 au 8 juin 2018, au sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus (55 boul. Saint-Jean-Baptiste, coin Notre-Dame). Rafraîchissements sur place. Admission: 7$. Information: Yves au 438-765-2118.

Bingo

Le comité de la résidence Les Pointeliers organise un bingo les mardis à 17h45 au 860 boulevard Saint-Jean-Baptiste dès le 12 septembre.

Vente de garage

Le club aquatique de la Pointe-de-l’Île tiendra sa vente de bric-à-brac annuelle le 16 septembre prochain de 9:30 à 16:00. Les tables sont en vente à l’accueil du centre Roussin (12125 rue Notre-Dame) au coût de 25$ pour un emplacement ou 40$ pour deux. Pour toutes informations, contactez Chrystelle St-Pierre au 514-645-4510.

Vente d’automne d’articles tricotés

Les tricoteuses de la Résidence des Trembles vous invitent à leur vente d’automne le dimanche 10 septembre de 11h à 16h. Vous y trouverez des pantoufles, des tuques, des foulards, des lavettes, des lingettes, des vêtements de bébé, etc. On vous attend!

Pratiques de danse en ligne

Le cercle de l’Amitié St-Enfant-Jésus reprend ses pratiques de danse en ligne animé par Denie Palladini dès le jeudi 7 septembre de 13h à 15h30, au coût de 1,25$, au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus (Notre-Dame Est coin St Jean Baptiste). Bienvenue à tous et toutes. Informations: Lucie Boucher au 51 Vous aimez chanter?

Les choristes de la pointe de l’île recrutent

Venez partager des moments de plaisir et de bonne humeur le 11 septembre à 13h au Centre Roussin. Pour plus d’information: Lise Fortin (514) 699-0108 – lise.f@videotron.ca 4 351-1137.

Cours de méditation

Cours hebdomadaire de méditation bouddhiste au Centre Communautaire Le Mainbourg (14115 rue Prince-Arthur), local 409, le lundi 11 septembre, de 19h30 à 20h45. Dans le cadre de la série Prévenir l’épuisement professionnel, cette semaine le thème abordé sera «Donner un sens à sa vie». Information au www.meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou au 514-521-2529.

Balade en pleine nature (50 ans et plus)

En compagnie d’un éducateur-naturaliste de GUEPE, partez à la découverte de la faune et de la flore locale et des nouveaux aménagements du secteur des marais du Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Rendez-vous le jeudi 7 septembre, entre 10h et 12h. Départ du pavillon des marais. Inscription obligatoire: 514 280-6833.

Parcours de foi pour les jeunes

Des rencontres d’informations suivies de l’inscription auront lieu le 7 septembre à 19h et le 9 septembre à 10h à l’église Sainte-Maria-Goretti (16228 terrasse Ste-Maria-Goretti). Les parents intéressés à inscrire leur enfant à un parcours de catéchèse, incluant une préparation à la Première Communion et à la Confirmation, sont invités à l’une ou l’autre de ces rencontres.