Agenda communautaire 27 septembre 2017

Magasin-partage de Noël

Les inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël auront lieu du 3 au 31 octobre, tous les mardis et mercredis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Vous devez vous présenter à Action Secours Vie d’Espoir au 35 rue Marien, Montréal-Est avec les documents requis (bail, preuve de revenus, carte assurance-maladie de tous les enfants). Les inscriptions après le 31 octobre 2017 seront refusées. Info: 514-564-5295.

Salon des aînés

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ), l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies et le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies vous convie au 2e Salon des aînés, le jeudi 5 octobre, de 10h à 16h, au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies (7650, boul. Maurice-Duplessis). Pour renseignement, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.

Méditation bouddhiste

Cours hebdomadaires de méditation bouddhiste à Pointe-aux-Trembles le lundi 2 octobre, de 19h30 à 20h45. Dans le cadre de la série Prévenir l’épuisement professionnel, le thème abordé sera «Rester zen en ces temps modernes». Ce cours sera donné au Centre Communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409. Information sur meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou au 514-521-2529.

Accompagnement pour les devoirs

Le programme Accompagnement familial de l’organisme Je Réussis est offert aux familles d’élèves de la 1re à la 4e année du primaire dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Un(e) intervenant(e) se déplace chez vous pour vous outiller dans votre rôle de parent (accompagnateur) et d’outiller votre enfant dans son rôle d’élève. Ainsi la période de devoirs et leçons à la maison deviendra plus efficace et plus agréable. Inscriptions au 514-645-0845.

Soirée souper-danse en ligne

Le Cercle de l’amitié âge d’or de St-Enfant-Jésus P.A.T. vous invite à une soirée souper dansant (danse en ligne) le samedi 30 septembre dès 18h au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus (Notre-Dame, coin St-Jean-Baptiste). Buffet froid et chaud au coût de 24$ pour les membres et de 26$ pour les non-membres. Informations et réservations: Lucie Boucher au 514-351 -1137.

Distribution de compost

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies, en collaboration avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, invite les résidents à venir se procurer du compost gratuitement, le samedi 7 octobre. La distribution aura d’abord lieu dans Rivière-des-Prairies, de 9h à 11h30, au parc Alexis-Carrel, puis dans Pointe-aux-Trembles, de 13h à 15h30, au parc de l’école secondaire Pointe-aux-Trembles, du côté de la piste de BMX. Informations: Charlie-Anne Bonnet au 514 648-9177, au 514 642-8379 ou à charlie.anne.bonnet@ecopap.ca.

Femmes mentores recherchées

Femmes mentores de 50 ans et + recherchées pour projet Amitiés Génération’Elles coordonné par le Centre des femmes de MEPAT. Activités d’échanges intergénérationnels de groupe sous forme de soupers-causeries avec des adolescentes 14-20 ans. Femmes de toute origine, en bonne santé, ouverte, généreuse et disponible un mardi sur deux entre 16h à 19h et quelques activités spéciales. 5 à 7 d’information le mardi 3 octobre au Centre Roussin, local 164. Réservation: 514 645-6068 ou info@cdfmepat.org.

Quille-thon

Le Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est organise un quille-thon le 7 octobre, de 18h à 21h au Salon St-Georges (12980), rue Notre-Dame Est, P.A.T. Coût : 14$. Informations auprès de Diane Marcoux, au 514 796-2715. Nous vous invitons en grand nombre.