Agenda communautaire du 4 octobre 2017

Cours d’exercices adaptés – SP Est Montréal

L’Association de la sclérose en plaques – Est de Montréal offrira des cours d’exercices en douceur, cours permettant de mobiliser le corps par le biais d’exercices adaptés, de favoriser la concentration, la dextérité et de socialiser par le jeu. En priorité aux personnes vivant avec la SP, mais autres intéressées peuvent être accueillies. Horaire: les lundis, du 18 septembre au 11 décembre, de 13h à 14h, au Centre Roussin, salle 264. Information et inscription: 514-640-5472.

Membres de CA recherchés

L’OBNL Habitations Les Deux Âges, qui offre en location des unités résidentielles à des personnes de plus de 55 ans à revenu faible ou modeste, est à la recherche de membres d’organismes du quartier intéressés à devenir membre de son conseil d’administration à son assemblée générale annuelle le 24 octobre. Information : Michelle Gaudreau, gestionnaire au 514 498-8000.

Conférence gratuite

Le Carrefour familial les Pitchou présente «Le jeu au cœur du développement des enfants» avec Jean-Pierre Gagnier, le mercredi 11 octobre à 19h, à la salle 409 du centre communautaire le Mainbourg (14115 Prince-Arthur). Pour les enfants, le jeu est une manière naturelle d’apprendre, de développer le langage, l’imagination, la motricité, la capacité à attendre, à partager avec d’autres et à tolérer la frustration. Inscription au 514-640-6200. Entrée gratuite.

Magasin-partage de Noël

Les inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël auront lieu du 3 au 31 octobre, tous les mardis et mercredis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Vous devez vous présenter à Action Secours Vie d’Espoir au 35 rue Marien, Montréal-Est avec les documents requis (bail, preuve de revenus, carte assurance-maladie de tous les enfants). Les inscriptions après le 31 octobre 2017 seront refusées. Info: 514-564-5295.

Salon des aînés

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ), l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies et le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies vous convie au 2e Salon des aînés, le jeudi 5 octobre, de 10h à 16h, au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies (7650, boul. Maurice-Duplessis). Pour renseignement, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.

Distribution de compost

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies, en collaboration avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, invite les résidents à venir se procurer du compost gratuitement, le samedi 7 octobre. La distribution aura d’abord lieu dans Rivière-des-Prairies, de 9h à 11h30, au parc Alexis-Carrel, puis dans Pointe-aux-Trembles, de 13h à 15h30, au parc de l’école secondaire Pointe-aux-Trembles, du côté de la piste de BMX. Informations: Charlie-Anne Bonnet au 514 648-9177, au 514 642-8379 ou à charlie.anne.bonnet@ecopap.ca.

Assemblée des filles d’Isabelle

Les Filles d’Isabelle du Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est invitent leurs membres à leur assemblée mensuelle du mardi 3 octobre à 19h30, à l’Hôtel de Ville de Montréal-Est (11370, rue Notre-Dame-Est). Informations : Josée Gaudreau, au 514 554-4586.

Quille-thon des Filles d’Isabelle

Le Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est organise un quille-thon le 7 octobre, de 18h à 21h au Salon St-Georges (12980), rue Notre-Dame Est, P.A.T. Coût : 14$. Informations auprès de Diane Marcoux, au 514 796-2715. Nous vous invitons en grand nombre.