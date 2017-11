Agenda communautaire du 29 novembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Assemblée des Filles d’Isabelle

Les Filles d’Isabelle du Cercle Jean XXIII #1018, de Montréal-Est invitent leurs membres à leur assemblée mensuelle, qui aura lieu le mardi 5 décembre à 19h30, à l’hôtel de ville de Montréal-Est (11370, rue Notre-Dame-Est). Informations: Josée Gaudreau au 514 554-4586.

Tennis au Centre Roussin

NOUVEAU : tennis au Centre Roussin, le jeudi après-midi, à compter du 18 janvier 2018. JOURNÉE PORTE OUVERTE le 30 novembre 2017, de 13h à 16h, au gymnase du Centre Roussin. C’est gratuit et vous courez la chance de gagner un jeu de société de tennis. Apportez votre raquette et votre bonne humeur. Information : Pierre Lacroix au 514-792-0600.

Cours de méditation

Cours hebdomadaires de méditation bouddhiste à Pointe-aux-Trembles le lundi 4 décembre, de 19h30 à 20h45. Dans le cadre de la série Vivre sans attentes, cette semaine le thème abordé sera «Attentes et déceptions». Ce cours sera donné au local 409 du Centre communautaire Le Mainbourg (14115 rue Prince-Arthur). Informations: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Club de ski de fond et de raquette P.A.T.

Tous les mercredis, dès le mois de janvier et selon les conditions de neige, nous organiserons sept sorties dans divers centres (Laurentides, Lanaudière, Estrie, Mauricie). Vous profiterez de tarifs de groupe et du transport en autobus de luxe. Informations et inscription: Monique Rainville au 514 645-7670 ou Lyne Parent au 514 645-7653 ou nolin.doyon@videotron.ca.

Programme de rafraîchissement scolaire

Un Mondalire aide toute personne désirant rafraîchir ses connaissances et améliorer ses chances de réussite aux tests de classement, au test de développement général (TDG), aux tests d’évaluation en éducation générale (GED), et aux tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS). Le programme couvre les matières suivantes: Français, Mathématiques et Sciences. Pour information et inscription: 514 640-9228.

Pratiques de danse en ligne

Tous les jeudis, de 13h à 15h, le Cercle de l’amitié St-Enfant-Jésus propose des pratiques de danse en ligne animées par Denise Palladini, au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus (55 boul. St-Jean-Baptiste). 1,25$ pour les membres, 2$ pour les non-membres. Informations: Lucie Boucher au 514-251-1137 ou René Mc Callum au 514-642-4124.