Agenda communautaire du 7 février 2018

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles (13 926, Notre-Dame Est) les mercredis, de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou http://www.groupegeme.com

Conférence gratuite

Le Carrefour familial les Pitchou présente «Le stress chez les jeunes: le reconnaître pour mieux le contrôler», par la doctorante Catherine Raymond, le 7 février à 19h, à l’École François-La Bernarde. Des pistes d’intervention seront proposées pour aider les parents et intervenants à reconnaître les signes physiques et psychologiques de stress chez le jeune, à mieux comprendre les agissements de celui-ci et à intervenir plus adéquatement. Inscription au 514-640-6200 ou à info@pitchou.org.

Clinique d’impôt du S.I.B.P.I.

Le Service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin les mardis et mercredi, de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés, reçus et formulaires (fédéral-Québec). Revenus maximum: 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour un couple. Prise de rendez-vous les lundis et mardis, dès le 12 février, de 9h30 à 16h30. 5$ par personne. Contacter le 438-384-9137. Détails sur sibpi.org ou à impotsibpi@gmail.com.

Clinique d’impôt de l’ ACCOHAM

Avec la collaboration de Revenu Québec et de l’Agence de Revenu du Canada, l’Association canadienne des chrétiens d’origine haïtienne à Montréal (ACCOHAM) organise encore cette année une clinique d’impôt pour les gens à faible revenu. Nous entamons cette clinique le mardi 13 mars et nous la terminons le mercredi 25 avril 2018. Pour toutes informations supplémentaires et pour s’inscrire, appelez-nous au 514-645-0320.