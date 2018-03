Agenda communautaire du 7 mars 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Clinique d’impôt du S.I.B.P.I.

Le Service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin les mardi et mercredi, de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés, reçus et formulaires (fédéral-Québec). Revenus maximum: 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour un couple. Prise de rendez-vous les lundis et mardis, de 9h30 à 16h30. 5$ par personne. Contacter le 438-384-9137. Détails sur sibpi.org ou à impotsibpi@gmail.com.

Service pour nouveaux parents / bénévoles recherchés

Nouveaux parents, notre organisme vous offre l’aide de bénévoles par des visites à domicile et une relation d’aide. Notre service est gratuit et adapté aux besoins de chaque famille. Nos bénévoles sont des personnes d’expérience et une enquête d’antécédents est effectuée. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant offrir bénévolement au moins 3 heures par semaine pour une durée de 3 ou 4 mois. Informations: Grands-Mères Caresses, Nicole Dubois, 514-376-4613.

Cours de méditation

Cours «Méditation et bouddhisme» offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal. Le lundi 12 mars, de 19h30 à 20h45 au Centre communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409. Dans le cadre de la série Développer notre résilience, cette semaine le thème abordé sera «Les inégalités: sommes-nous si différents?». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Membres du CA recherchés

Habitations les Deux Âges, un OBNL offrant en location des unités résidentielles à des personnes de plus de 55 ans à revenu faible ou modeste, cherche des personnes désirant devenir membres de son conseil d’administration, lors de son assemblée générale le 28 mars. Si vous êtes intéressés, faites parvenir une lettre de motivation et votre CV par courriel à lesdeuxages@videotron.ca avant le 14 mars. Information: Michelle Gaudreau, gestionnaire au 514 498-8000.