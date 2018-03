Agenda communautaire du 14 mars 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Souper dansant

Le Cercle de l’Amitié St-Enfant-Jésus organise un souper dansant le samedi 24 mars à partir de 18h,au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus. Buffet froid et chaud 25$ pour les membres et 27$ pour les non-membre. Animation par Réjean Moineau à partir de 19h30. Danse 8$. Réservez votre place en appelant Lucie Boucher (514-351-1137) ou René McCallum (514-642-4124). Bienvenue à tous et toutes.

Cours de méditation

Cours «Méditation et bouddhisme» offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal le lundi 19 mars, de 19h30 à 20h45 au Centre communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409. Dans le cadre de la série La sagesse une arme puissante, cette semaine le thème abordé sera «Pourquoi s’en faire?». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Clinique d’impôt du S.I.B.P.I.

Le Service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin les mardis et mercredi, de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés, reçus et formulaires (fédéral-Québec). Revenus maximum: 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour un couple. Prise de rendez-vous les lundis et mardis, dès le 12 février, de 9h30 à 16h30. 5$ par personne. Contacter le 438-384-9137. Détails sur sibpi.org ou à impotsibpi@gmail.com.

Atelier «Des dettes? Des solutions!»

Vous avez des dettes? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements, vos cartes de crédits se remplissent? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac).

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles, (13 926, Notre-Dame Est), les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information: 450-332-4463 ou www.groupegeme.com.

Souper-spectacle-bénéfice

Le regroupement Les Artistes Point’Arts tient l’événement Spaghet’arts le samedi 5 mai à 18h à la salle Sainte-Germaine-Cousin. Une soirée inoubliable avec nos musiciens Alexandru Tutuianu, Mario Lento, Vie Charles, Dominique Lévesque, Sami Bouzidi, Sébastien Hébert-Plante, Patrick Bertholet et autres. Enchérissez lors de nos encans et vous pourriez devenir propriétaire d’une œuvre d’art pour un prix modique! 17$ (inclut salade, soupe, spaghetti, dessert et café). Vin vendu sur place. Info ou réservation au 514-645-5151.

Service pour nouveaux parents / bénévoles recherchés

Nouveaux parents, notre organisme vous offre l’aide de bénévoles par des visites à domicile et une relation d’aide. Notre service est gratuit et adapté aux besoins de chaque famille. Nos bénévoles sont des personnes d’expérience et une enquête d’antécédents est effectuée. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant offrir bénévolement au moins 3 heures par semaine pour une durée de 3 ou 4 mois. Informations: Grands-Mères Caresses, Nicole Dubois, 514-376-4613.