Agenda communautaire du 21 mars 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Assemblée générale annuelle ASVE

Suzanne Bouchard, d’Action Secours Vie d’Espoir, invite les personnes intéressées à assister à l’assemblée générale annuelle de l’organisme. La réunion sera précédée d’une séance publique d’information, le lundi 26 mars à 18h30, au 35 rue Marien, Montréal-Est. Tous sont bienvenus. Informations: 514-564-5295.

Sa consommation d’alcool vous inquiète-t-elle?

Il y a de l’aide pour vous dans les groupes d’entraide Al-Anon. Rencontres pour les personnes souffrant de la consommation d’un proche. Il n’est pas nécessaire de boire pour souffrir de l’alcoolisme. Appelez au 514-866-9803 ou visitez le www.al-anon-montreal.org Vous êtes invités au 49e anniversaire du groupe «Réparation» le 11 avril à 20 h au Centre communautaire Roussin, local 160.

Bénévoles recherchés

Le CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de gens désireux de partager leurs passions aux aînés en perte d’autonomie dans ses centres d’hébergement de longue durée de Pointe-aux-Trembles. Musique, chant, peinture, bricolage, soins de beauté, théâtre, animation, couture ou tout autre activité qui vous intéresse. Horaire flexible. Information: Thomalie Grondin au 514 353-1227, poste 75317, ou thomalie.grondin-tremblay.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

Conférence gratuite

Dans le cadre du programme Parent au Présent, le Carrefour familial les Pitchou présente «Police ou complice? Démystifier la discipline pour une ambiance de qualité» par Madame Janie-Claude St-Yves, auteure, psychoéducatrice et détentrice d’une maîtrise en éducation. Une soirée pour rire-fléchir et peut-être changer notre regard sur ce fameux rôle d’autorité. Le mercredi 21 mars à 19 h, au gymnase de l’École Félix-Leclerc (1750, boul. du Tricentenaire). Inscription au 514-640-6200 ou à info@pitchou.org.

Clinique d’impôt du S.I.B.P.I. à 5$/personne

Le service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin avec 8 préparateurs, les mardis et mercredi de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés et reçus (fédéral-provincial). Revenus maximum: 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour un couple. Prise de rendez-vous les lundis et mardi, dès le 12 février JUSQU’AU 24 AVRIL, de 9h30 à 16h30. Contactez le 438-384-9137. Détails http://www.sibpi.org.

Atelier «Des dettes ? Des solutions!»

Vous avez des dettes ? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements, vos cartes de crédits se remplissent? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac).

Souper-spectacle-bénéfice

Le regroupement Les Artistes Point’Arts tient l’événement Spaghet’arts le samedi 5 mai à 18h à la salle Sainte-Germaine-Cousin. Une soirée inoubliable avec nos musiciens Alexandru Tutuianu, Mario Lento, Vie Charles, Dominique Lévesque, Sami Bouzidi, Sébastien Hébert-Plante, Patrick Bertholet et autres. Enchérissez lors de nos encans et vous pourriez devenir propriétaire d’une œuvre d’art pour un prix modique! 17$ (inclut salade, soupe, spaghetti, dessert et café). Vin vendu sur place. Info ou réservation au 514-645-5151.

Service pour nouveaux parents / bénévoles recherchés

Nouveaux parents, notre organisme vous offre l’aide de bénévoles par des visites à domicile et une relation d’aide. Notre service est gratuit et adapté aux besoins de chaque famille. Nos bénévoles sont des personnes d’expérience et une enquête d’antécédents est effectuée. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant offrir bénévolement au moins 3 heures par semaine pour une durée de 3 ou 4 mois. Informations: Grands-Mères Caresses, Nicole Dubois, 514-376-4613.