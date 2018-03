Agenda communautaire du 28 mars 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Assemblée générale des Amis de la culture de la Pointe

Les résidents de l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles sont cordialement invités à l’assemblée générale annuelle des Amis de la culture de la Pointe, mardi 10 avril à 15 h 30 à la Maison Antoine-Beaudry (14 678, rue Notre-Dame Est). Un léger goûter sera servi. Une confirmation de votre présence (avant le 4 avril) à l’adresse courriel suivante serait appréciée: maisonbeaudry@videotron.ca. Au plaisir de vous rencontrer.

À la recherche d’un emploi?

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis 9h, une séance d’inscription pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi et vous présenter les entreprises qui embauchent. Ce service gratuit est offert aux résidents de l’est de Montréal et s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200. Inscription: 514 494-2606, poste 228 // pmemtl.com/est.

Revue sur glace

Le Club de patinage artistique Pointe-aux-Trembles présentera trois représentations de sa revue sur glace le 6 avril (19h30), le 7 avril (20h) et le dimanche 8 avril (13h) à l’aréna Rodrigue-Gilbert. Billets: 18$, en vente lors des heures de bureau à la salle des miroirs de l’aréna ainsi qu’à la billetterie chaque journée de l’événement. Les patineurs olympiques Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro seront les invités spéciaux. Information au cpapat.org.

Collecte d’objets pour bazar

L’Association des bénévoles du Centre d’hébergement François-Séguenot invite la population à lui donner divers objets en prévision de son bazar printanier des 2 et 3 juin. Livres, bibelots, petits équipements et accessoires de cuisine seront récupérés, sauf les vêtements. Les profits du bazar soutiendront les activités des résidents du Centre d’hébergement François-Séguenot. Les objets peuvent être déposés au Centre François-Séguenot (13950, rue Notre-Dame Est). Informations au 514 642-4050, poste 77501.

Clinique d’impôt du S.I.B.P.I. à 5$/personne

Le service impôt bénévole de la Pointe de l’Île tient une clinique d’impôt au Centre Roussin avec 8 préparateurs, les mardis et mercredi de 9h à 16h, du 27 février au 25 avril. Apporter relevés et reçus (fédéral-provincial). Revenus maximum: 25 000$ pour personne seule, 30 000$ pour un couple. Prise de rendez-vous les lundis et mardi, dès le 12 février JUSQU’AU 24 AVRIL, de 9h30 à 16h30. Contactez le 438-384-9137. Détails http://www.sibpi.org.

Atelier «Des dettes ? Des solutions!»

Vous avez des dettes ? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements, vos cartes de crédit se remplissent? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac).

Souper-spectacle-bénéfice

Le regroupement Les Artistes Point’Arts tient l’événement Spaghet’arts le samedi 5 mai à 18h à la salle Sainte-Germaine-Cousin. Une soirée inoubliable avec nos musiciens Alexandru Tutuianu, Mario Lento, Vie Charles, Dominique Lévesque, Sami Bouzidi, Sébastien Hébert-Plante, Patrick Bertholet et autres. Enchérissez lors de nos encans et vous pourriez devenir propriétaire d’une œuvre d’art pour un prix modique! 17$ (inclus salade, soupe, spaghetti, dessert et café). Vin vendu sur place. Info ou réservation au 514-645-5151.

Service pour nouveaux parents / bénévoles recherchés

Nouveaux parents, notre organisme vous offre l’aide de bénévoles par des visites à domicile et une relation d’aide. Notre service est gratuit et adapté aux besoins de chaque famille. Nos bénévoles sont des personnes d’expérience et une enquête d’antécédents est effectuée. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant offrir bénévolement au moins 3 heures par semaine pour une durée de 3 ou 4 mois. Informations: Grands-Mères Caresses, Nicole Dubois, 514-376-4613.