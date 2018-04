Agenda communautaire du 11 avril 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Jardin communautaire

Pour les personnes intéressées à jardiner sur le territoire de PAT, le Jardin communautaire Pierre-Lacroix a encore quelques jardins de libre. Situé rue Parent, près de la rue Victoria et 18e avenue, le jardin vous offre pour 25$ l’accès à un terrain de 20 x 10, les outils pour jardiner et plusieurs autres avantages. Pour inscription, contacter l’arrondissement au 311 et demandé pour le Jardin Pierre-Lacroix.

Souper dansant

Le Cercle de l’Amitié St-Enfant-Jésus organise son dernier souper dansant de la saison, le samedi 28 avril à partir de 18h, au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus. Buffet froid et chaud 25$ pour les membres et 27$ pour non-membres. Animation par Réjean Moineau à partir de 19h30. Danse 8$. Réservez votre place en appelant Lucie Boucher 514-351-1137 ou René Mc Callum 514 642-4124. Bienvenue à tous et toutes.

Assemblée générale Âge d’Or de Montréal-Est

Tous nos membres actifs 2018 sont invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au Centre récréatif Édouard-Rivet, le 24 avril prochain à 14h, à la salle #2. Venez en grand nombre, le comité et moi-même vous y attendons. Pour plus d’infos: Carole Cadieux 514-640-4946.

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles (13 926 rue Notre-Dame Est), les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information: 450-332-4463 ou www.groupegeme.com.

Collecte d’objets pour bazar

L’Association des bénévoles du Centre d’hébergement François-Séguenot invite la population à lui donner divers objets en prévision de son bazar printanier des 2 et 3 juin. Livres, bibelots, petits équipements et accessoires de cuisine seront récupérés, sauf les vêtements. Les profits du bazar soutiendront les activités des résidents du Centre d’hébergement François-Séguenot. Les objets peuvent être déposés au Centre François-Séguenot (13950, rue Notre-Dame Est). Informations au 514 642-4050, poste 77501.

Souper-spectacle-bénéfice

Le regroupement Les Artistes Point’Arts tient l’événement Spaghet’arts le samedi 5 mai à 18h à la salle Sainte-Germaine-Cousin. Une soirée inoubliable avec nos musiciens Alexandru Tutuianu, Mario Lento, Vie Charles, Dominique Lévesque, Sami Bouzidi, Sébastien Hébert-Plante, Patrick Bertholet et autres. Enchérissez lors de nos encans et vous pourriez devenir propriétaire d’une œuvre d’art pour un prix modique! 17$ (inclus salade, soupe, spaghetti, dessert et café). Vin vendu sur place. Info ou réservation au 514-645-5151.

Cours de méditation

Cours «Méditation et bouddhisme» offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal. Le lundi 16 avril, de 19h30 à 20h45 au Centre communautaire Le Mainbourg (14115 rue Prince-Arthur), local 409, dans le cadre de la série «La sagesse une arme puissante», cette semaine le thème abordé sera «Être un guide pour les mourants». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.