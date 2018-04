Agenda communautaire du 18 avril 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agenda_patme@tc.tc.

Conférence gratuite

Le Carrefour familial les Pitchou présente «Déficit d’attention et estime de soi» par l’orthopédagogue Germain Duclos. La majorité des enfants et des adolescents qui éprouvent ce problème sont plus susceptibles de subir des échecs scolaires ainsi que des difficultés de comportement. M. Duclos traitera de cette question en appuyant ses propos par des exemples concrets, le mercredi 18 avril à 19h, à l’école Montmartre (1855 59e avenue). Inscription: 514-640-6200 ou info@pitchou.org.

Déjeuner de la fête des Mères

Le Centre des Femmes de Montréal-Est/ Pointe-aux-Trembles et les Chevaliers de Colomb vous invitent au déjeuner organisé à l’occasion de la fête des Mères, le dimanche 6 mai à 9h au sous-sol de l’église St-Enfant Jésus (11 boul. St-Jean Baptiste). Billets disponibles à 7$ au Centre des Femmes ou à la porte le jour de l’événement. Renseignements au 514 645 6068.

Souper dansant

Le Cercle de l’Amitié St-Enfant-Jésus organise son dernier souper dansant de la saison, le samedi 28 avril à partir de 18h, au sous-sol de l’église St-Enfant-Jésus. Buffet froid et chaud 25$ pour les membres et 27$ pour non-membres. Animation par Réjean Moineau à partir de 19h30. Danse 8$. Réservez votre place en appelant Lucie Boucher 514-351-1137 ou René Mc Callum 514 642-4124. Bienvenue à tous et toutes.

Assemblée générale Âge d’Or de Montréal-Est

Tous nos membres actifs 2018 sont invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au Centre récréatif Édouard-Rivet, le 24 avril prochain à 14h, à la salle #2. Venez en grand nombre, le comité et moi-même vous y attendons. Pour plus d’infos: Carole Cadieux 514-640-4946.

Groupes de soutien: anxiété

G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles (13 926 rue Notre-Dame Est), les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information: 450-332-4463 ou www.groupegeme.com.

Collecte d’objets pour bazar

L’Association des bénévoles du Centre d’hébergement François-Séguenot invite la population à lui donner divers objets en prévision de son bazar printanier des 2 et 3 juin. Livres, bibelots, petits équipements et accessoires de cuisine seront récupérés, sauf les vêtements. Les profits du bazar soutiendront les activités des résidents du Centre d’hébergement François-Séguenot. Les objets peuvent être déposés au Centre François-Séguenot (13950, rue Notre-Dame Est). Informations au 514 642-4050, poste 77501.

Souper-spectacle-bénéfice

Le regroupement Les Artistes Point’Arts tient l’événement Spaghet’arts le samedi 5 mai à 18h à la salle Sainte-Germaine-Cousin. Une soirée inoubliable avec nos musiciens Alexandru Tutuianu, Mario Lento, Vie Charles, Dominique Lévesque, Sami Bouzidi, Sébastien Hébert-Plante, Patrick Bertholet et autres. Enchérissez lors de nos encans et vous pourriez devenir propriétaire d’une œuvre d’art pour un prix modique! 17$ (inclus salade, soupe, spaghetti, dessert et café). Vin vendu sur place. Info ou réservation au 514-645-5151.

Cours de méditation

Cours «Méditation et bouddhisme» offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal. Le lundi 23 avril, de 19h30 à 20h45 au Centre communautaire Le Mainbourg (14115, Prince-Arthur), local 409, dans le cadre de la série Défis 30 jours sans distraction, cette semaine le thème abordé sera «Du temps pour soi». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: www.meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Karaoké annuel de l’Afeas

L’Afeas régionale Montréal-Laurentides-Outaouais tient son karaoké annuel le dimanche 29 avril, de 12 h à 19h, Au Vieux Duluth situé au 12 856 rue Sherbrooke Est. Billet: 30$. Animation musicale de midi à 17h. Repas servis à partir de 13h. Venez vous amuser tout en soutenant la cause de l’égalité entre les femmes et les hommes. Personne ressource: Mariette Gilbert, au 514 212-0364 ou à fmgilbert@hotmail.com.