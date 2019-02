Agenda communautaire du 1er février 2019

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution papier du mardi suivant à agamache@metromedia.ca. Une version incluant les annonces reçues les jeudis et vendredis sera mise en ligne en fin d’après-midi chaque vendredi.

Conférence gratuite sur la cyberdépendance le 6 février

Dans le cadre du programme Parents au Présent, le Carrefour familial les Pitchou présente « Quand la vie en ligne prend le dessus sur la vie réelle: comprendre la cyberdépendance chez les jeunes » avec Alexandra Coutlée. Lors de cette conférence, nous définirons ce qu’est la cyberdépendance et quels en sont les symptômes et les conséquences. Le mercredi 6 février 2019 à 19 h. Pour vous inscrire, 514-640-6200 ou info@pitchou.org

Bénévoles recherchés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Prochaine rencontre d’information : Vendredi 15 février (13h30 à 15h00) Inscription à l’avance obligatoire via benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1

Souper dansant du 23 février

Le Cercle de l’Amitié de Saint-Enfant-Jésus organise un souper dansant le samedi 23 février 2019 à partir de 18 h au coût de 25 $ pour les membres et 27 $ pour les non-membres. Danse seulement : 8 $. Animation par Réjean Moineau à partir de 19 h 30. Pour les soupers, veuillez confirmer votre présence au moins une semaine à l’avance. Informations : Joanne Laperrière au 514 591-1593

Clinique d’impôt au Centre Roussin

S.I.B.P.I. Clinique impôt, Centre Roussin : mardi-mercredi, 9:00 à 16:00 à compter du 5 Mars au 30 avril 2019. Apporter relevés et reçus (fédéral-Québec).Revenus maximum : personne seule 25 000$, couple 30 000$. Prise de rendez-vous les lundis et mardis : à compter 11 février de 9:30 à 16:30. Prix 5,00$ par personne. Contacter 438-384-9137 Plus détails : http://www.sibpi.org ou impotsibpi@gmail.com

Pratique de danse en ligne

Le Cercle de l’Amitié de Saint-Enfant-Jésus tient des pratiques de danse tous les jeudis de 13 h à 15 h 15 au sous-sol de l’Église Saint-Enfant-Jésus au coût de 1,25 $ pour les membres et de 2 $ pour les non-membres. Informations : René McCallum au 514 642-4124 ou Joanne Laperrière au 514 591-1593.

Cabane à sucre au Chalet du Ruisseau, 8 mars

Le Cercle de l’Amitié de Saint-Enfant-Jésus organise un dîner avec animation sous le thème »Le temps des sucres » au Chalet du Ruisseau à Mirabel le vendredi 8 mars 2019. Le prix pour les membres est de 28 $ et non-membres de 30 $. Le prix inclut repas/transport. Veuillez réserver avant le 28 février 2019. PLACES LIMITÉES. Informations: René McCallum au 514 642-4124

À la recherche d’un emploi?

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10 h, une séance pour vous aider dans vos recherche d’emploi et vous présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Service offert aux résidents de l’Est de Montréal et qui s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200. Inscription : 514 494-2606, poste 228 // pmemtl.com/est.

Cours de méditation

Cours “Méditation et bouddhisme” offerts à Pointe-aux-Trembles par le Centre de méditation kadampa Montréal. Lundi 11 fév, 19h 30 à 20h 45 au Centre Communautaire Le Mainbourg, 14115, Prince-Arthur, Local 409. Dans le cadre de la série Le bouddhisme, une science de l’esprit, cette semaine le thème abordé sera « Qu’est-ce que l’esprit ? ». 12$/cours ou 40$ pour 4 cours. Infos: meditationamontreal.org/pres-de-chez-vous ou 514-521-2529.

Groupe de soutien : anxiété

G.E.M.E. offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles au 13 926 rue Notre-Dame Est, salle 73, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com

Sorties de ski de fond et raquette

Tous les mercredis, selon les conditions de neige, Club de ski de fond et de raquette P.A.T. organisera sept sorties dans divers centres (Laurentides, Lanaudière, Estrie, Mauricie). Vous profiterez de tarifs de groupe et du transport en autobus de luxe. Pour informations et inscription, communiquez avec Monique Rainville 514 645-7670 ou Lyne Parent 514 645-7653 ou nolin.doyon@videotron.ca

Soirées de danse à la Chapelle de la Réparation

Envie de réchauffer vos soirées d’hiver? Venez participer aux soirées de danse qui vont avoir lieu tous les samedis de janvier et de février de 20 h à minuit à la salle Padre Pio de la Chapelle de la Réparation! Le prix d’entrée sera de 10 $. Breuvages et grignotines seront vendus à l’intérieur. Une seule adresse à retenir : 3650, boul. de la Rousselière. Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Badminton Récréatif à Roussin

Joueurs de badminton recherchés pour jouer en double. Les équipes sont formées sur place. Raquette et tenue sportive requises. Un minimum d’expérience est requis. Les mardis et vendredis de 11h à 15h, au Centre Roussin, 12 125, Notre-Dame Est, coin St-Jean-Baptiste. Gratuit avec la carte des ainés (50 ans et +) Carte des ainés 50$ par année (non-résident surplus 10$) Un premier essai est gratuit. Info : 514 645-4519 ou volantsdor@hotmail.com

Groupes pour parents et amis d’alcooliques

Les Groupes Familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs. Si vous recherchez une solution aux problèmes qui résultent du fait de vivre ou d’avoir vécu auprès d’une personne alcoolique, nous pouvons vous aider. Venez rencontrer le Groupe Réparation qui se réunit tous les mercredis soir à 20 h au Centre Communautaire Roussin – local 247.’’Site internet: al-anon-montreal.org’’

Groupe d’achats aux Habitations Séguin

Vous habitez Pointe-Aux-Trembles, et trouvez que votre épicerie coûte cher ? Rejoignez le groupe d’achat Panier Futé des Habitations Séguin (13687 rue Forsyth, Pointe-aux-Trembles), qui veut mutualiser les commandes d’épicerie afin d’avoir les aliments à prix réduit. Les commandes sont envoyées le premier ou deuxième samedi du mois, et la livraison est prévue le jeudi suivant pour 17 h. Ouvert à tous les résidents de Pointe-aux-Trembles. L’inscription par téléphone est obligatoire 514 608-8470.

Les choristes de la Pointe-de-l’Île recrutent

Groupe de joyeux retraités qui aimons chanter, dont le répertoire est surtout populaire et en français. Il suffit d’avoir une voix juste et un peu d’oreille. Nous présentons deux concerts par année – à Noël et au printemps. Gratuit avec la «carte rouge» du Centre Roussin (70 $) qui donne accès à plusieurs autres activités. Nos pratiques ont lieu les lundis de 13 h à 15 h 30, au Centre Roussin, local 169. Pour info : Louise Trudel 514-642-2219 et Johanne Beaulieu 514-498-7444