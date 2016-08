Moisson Montréal: «On n’a pas le choix» de payer

La Cuisine collective à toute vapeur, un organisme qui offre des services de dépannage alimentaire et de cuisine collective dans l’arrondissement RDP-PAT, va accepter de payer une cotisation à Moisson Montréal. Mais à contrecœur.

«On n’a pas le choix», regrette France Joyal, la coordonnatrice et présidente du conseil d’administration, qui accueille chaque lundi près de 120 familles démunies.

Pour continuer de leur proposer différentes denrées alimentaires contre une participation symbolique de 2,50$, elle va désormais devoir s’acquitter d’une facture annuelle de 1750$, en raison d’une nouvelle réglementation de la part de Moisson Montréal.

«On s’y attendait, on nous avait prévenu au printemps que l’on risquait de payer. Mais passer de 0 à cette somme, ça ne fait jamais plaisir», assure France Joyal.

Alors que son organisme composé de sept bénévoles propose également des ateliers de cuisine collective, qui permettent à près de 20 familles de repartir, chaque mois, avec différents repas, la directrice ne compte pas se passer des services de Moisson Montréal.

«On a besoin des certaines denrées qu’on nous livre, notamment de la viande, explique-t-elle. Sans Moisson Montréal, ça nous reviendrait très cher et on aurait de la misère à exister. On ne peut pas passer à côté.»

Légère augmentation de la participation envisagée

Si elle espère négocier dans les prochains jours une baisse du prix de cette cotisation, France Joyal n’exclut pas de monter de 50 centimes le prix de participation hebdomadaire au dépannage alimentaire.

«Mais on ne demandera pas plus, c’est certain, promet-elle. Au sein de notre organisme, il n’y a pas de charges, pas de salaires à payer. C’est plus facile d’absorber cette facture. On ne veut pas que nos clients en pâtisse.»