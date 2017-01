Des stationnements de l’AMT se transforment en patinoires

Les stationnements et les trottoirs de plusieurs gares de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) à Montréal et ailleurs sont devenus de véritables patinoires mercredi matin, au lendemain d’un cocktail météo de verglas, de pluie et de glace.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont signalé à l’AMT l’état de la chaussée glacée aux gares Pointe-aux-Trembles, Sauvé et Sainte-Rose à Laval. TC Media a également fait un constat similaire à la gare Rivière-des-Prairies.

«J’avançais en me traînant les pieds jusqu’au trottoir puisqu’il n’y avait pas moyen de marcher droit», a témoigné l’abonné Twitter @evilbruno, qui a signalé l’état de la gare Pointe-aux-Trembles après y être arrivé vers 7h45.

Le résident des environs explique que même avec son véhicule à quatre roues motrices, il peinait à conduire et se stationner.

«Ce qui m’agace le plus, c’est qu’une partie du trottoir piétonnier était déglacée et une autre pas. Alors, les gens débarquaient du trottoir et marchaient là où circulaient les voitures», a-t-il ajouté.

L’AMT suppose que les forts vents, la pluie et le verglas ont pu annuler l’effet d’abrasifs épandus hier dans les stationnements.

«Dans le cadre de notre plan hivernal, nos équipes d’entretien sont à pied d’œuvre depuis hier et le seront encore aujourd’hui. C’est important que les clients nous signalent les sites problématiques pour qu’on puisse les prioriser», indique la porte-parole Fanie Clément St-Pierre.

En attendant que ses sites soient déglacés, l’AMT demande à ses clients de s’y déplacer avec prudence.