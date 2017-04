RDP-PAT redemande des bretelles d’accès à l’A25

L’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles redemande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de prioriser l’aménagement de bretelles d’entrée et de sortie à l’autoroute 25 entre Henri-Bourassa Est et le pont Olivier-Charbonneau.

Le conseil de l’arrondissement a adopté une résolution mardi pour réitérer sa demande formelle auprès du MTQ, moins de trois mois après un «non» provisoire de la part du ministère.

L’arrondissement Montréal-Nord a aussi besoin d’une bretelle supplémentaire, notamment pour un important projet de développement à l’ouest de l’A-25, a souligné la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau.

En janvier dernier, le MTQ avait indiqué que selon une étude menée en 2014, le projet était «techniquement faisable», mais «irait à l’encontre des objectifs du ministère en matière de gestion de la circulation, puisque l’aménagement d’une nouvelle sortie et d’une nouvelle entrée augmenterait le transfert de la circulation locale sur les voies autoroutières.»

Dans sa résolution, l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles plaide que l’A-25 et son pont à péage facilitent l’exode des Montréalais vers la Rive-Nord puisqu’ils ont été aménagés pour «faciliter la circulation des automobilistes vers la Rive-Nord», sans considération pour les besoins des Montréalais.

À cause de l’absence de bretelles sur son territoire, l’arrondissement constate une «importante congestion» sur plusieurs axes, dont la voie de desserte entre Henri-Bourassa et le pont Olivier-Charbonneau, ce qui cause «des inquiétudes légitimes quant à la sécurité de ce tronçon en cas d’incendie majeur».

L’arrondissement mentionne aussi la croissance démographique de 12% en 15 ans de Rivière-des-Prairies, sa population de plus de 57 000 habitants qui forme près de la moitié de celle de l’arrondissement, son «expansion considérable» et la campagne de valorisation RDPAT, on vous en offre plus, qui vise à attirer et retenir les familles dans l’arrondissement.