Une navette pour la séance d’info de la STM

Une navette d’autobus sera mise en place pour amener les résidents de Rivière-des-Prairies à la séance d’information publique de la Société de transport de Montréal (STM) prévue le 19 avril prochain à la Maison du citoyen, dans Pointe-aux-Trembles.

La mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en a fait la demande au président de la STM, a-t-elle annoncé lors de la séance du conseil d’arrondissement de mardi.

La séance d’information publique doit aider la STM à recueillir l’avis des résidents du deuxième plus vaste arrondissement montréalais au sujet du transport collectif dans leur quartier. Son emplacement promettait du même coup de démontrer les problèmes avec les trajets et la fréquence de passage des lignes d’autobus entre les deux secteurs.

«J’ai fait une demande spéciale au président de la STM pour qu’on puisse s’assurer d’avoir le plus de participation de partout dans l’arrondissement. On sait qu’on a un territoire très grand et que la desserte n’est pas toujours adéquate», a expliqué la mairesse Chantal Rouleau.

La navette quittera le centre récréatif (7650 boulevard Maurice-Duplessis) vers 18h, pour se rendre au centre communautaire (9140 boulevard Perras) à 18h15, puis au 12090 rue Notre-Dame Est vers 18h40, a précisé la mairesse.

La séance de la STM débute à 19h.