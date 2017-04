Le ménage de printemps se fait avec les citoyens

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles appelle les citoyens à participer aux corvées de nettoyage organisées pour le grand ménage de printemps.

Il invite aussi les automobilistes à respecter les panneaux de signalisation afin de ne pas retarder ou gêner le nettoyage des rues.

Il rappelle également que les citoyens peuvent contribuer à améliorer leur quartier, en évitant de faire des graffitis, en ramassant les excréments de chien, en jetant leurs papiers et leurs mégots à la poubelle ou encore en plantant des fleurs.

L’arrondissement à l’oeuvre

142 employés et 58 véhicules sont chargés de nettoyer l’arrondissement et de travailler à la préparation des infrastructures pour la saison estivale. Ils devront notamment vidanger les puisards, colmater les nids-de-poule, nettoyer les aires de jeu pour enfants ou encore rouvrir les fontaines à eau. L’arrondissement se donne six semaines pour finaliser son grand ménage.

La main à la pâte

La Ville de Montréal invite les citoyens qui le veulent à se joindre aux grandes corvées organisées du 28 avril au 7 mai, ou même à en créer une.

À RDP-PAT, une corvée citoyenne, la Corvée des Iris, est prévue le 29 avril de 10h à 12h.

Le rendez-vous est derrière le 12275 de la rue André-Michaux.

La Ville fournit les sacs, les chandails et les gants pour les opérations.

L’an dernier plus de 21 700 citoyens ont participé à une corvée de propreté.

Informations: ville.montreal.qc.ca/corvees

Les chiffres du ménage

-355km de chaussée seront balayés, ainsi que 48km de pistes cyclables et 475km de trottoirs.

-67 terrains sportifs seront préparés pour la nouvelle saison, tout comme 125 parcs et espaces verts

-121 poubelles et 73 bancs seront installés