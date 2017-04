Solistes recherchés pour chanter le 375e au féminin

Après une première audition en janvier pour former leur chorale, les organisateurs de Montréal au féminin sont maintenant à la recherche de solistes pour leur spectacle qui aura lieu en août et en octobre prochain dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

La Société pour la promotion des bienfaits de l’apprentissage de la musique (SOBAM) recherche des solistes de tout type de voix pour sa fresque explorant les 375 ans d’histoire de Montréal à travers des personnages féminins.

«Pour le moment, on cherche des gens de la communauté […], on veut découvrir de nouveaux talents», indique Nadine Guertin, présidente de la SOBAM, en ajoutant que les solistes retenus bénéficieront d’un encadrement professionnel.

Une audition est prévue le samedi 29 avril prochain, mais les candidatures seront acceptées au-delà de cette date. La SOBAM recherche également deux comédiens pour les rôles principaux de son spectacle.

Avant-gout

Par ailleurs, la Chorale des festivités du 375e de Montréal, constituée en janvier dernier, présentera un petit extrait de Montréal au féminin lors d’un souper spaghetti au profit du spectacle le dimanche 30 avril à l’Église St-Enfant-Jésus, annonce la présidente de la SOBAM.

«Nous avons commencé les pratiques de la chorale en janvier et la mise en scène dimanche dernier avec Philippe Ménard comme nouveau directeur musical et Richard-Nicolas Villeneuve comme metteur en scène», indique-t-elle, en faisant référence au chef fondateur de l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal de même qu’au chanteur ténor et comédien.

Montréal au féminin sera présenté à l’extérieur le samedi 12 août au parc Marcel-Léger, dans Pointe-aux-Trembles et le samedi 26 août au parc Alexis-Carel, dans Rivière-des-Prairies. Il sera également présenté en salle le 15 octobre à la paroisse Saint-Joseph, dans RDP et le 24 octobre à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.