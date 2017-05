Crue des eaux: fermeture de rue et débordements dans l’est

Les crues de la rivière des Prairies et du fleuve Saint-Laurent ont mené à la fermeture préventive d’un tronçon du boulevard Gouin Est, ainsi qu’à divers débordements rapportés dans l’est de Montréal au cours du week-end.

Gouin Est est fermé entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sherbrooke Est, a annoncé l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dimanche soir.

La circulation locale sera permise, et les résidents pourront accéder à leur entrée privée. Toutefois, ils devraient rester vigilants et se tenir prêts à agir en cas d’inondation, rappelle l’arrondissement. Celui ajoute que des sacs de sable sont disponibles en composant le 311 et que des informations le sont aussi sur le portail du Centre de sécurité civile.

Par ailleurs, le Collège St-Jean-Vianney et son Centre sportif et culturel, situés sur ce tronçon de Gouin, ont été fermés dimanche soir et lundi.

Ailleurs dans l’est, des niveaux d’eau élevés et même des inondations ont été rapportés au parc du Bout de l’île, au parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles, au parc de la Promenade Bellerive et au bord de la rivière dans Montréal-Nord, selon diverses publications Facebook.