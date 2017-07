Découvrez RDP-PAT en kayak

L’écoquartier de la Pointe-aux-Prairies organise ses «Sorties en kayak sur nos cours d’eau» cet été, pour les résidents de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Les citoyens de RDP-PAT pourront voguer sur le Saint-Laurent le samedi 12 août, depuis le parc Clémentine-De la Rousselière ou pagayer sur la rivière des Prairies le samedi 26 août prochain, au départ du parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne.

Chaque jour, deux départs seront donnés. Le premier de 10h à 12h et le second de 13h à 15h. @ST:Conditions de participation

Les sorties en kayak sont offertes au coût de 10$ par personne. Ce prix inclus le prêt de matériel ainsi qu’une petite formation assurée par des guides expérimentés.

Aucune expérience en kayak n’est nécessaire pour participer.

Les enfants doivent avoir plus de 8ans pour participer à l’activité dans un kayak double et plus de 15 ans s’ils veulent occuper un kayak simple.

Cet évènement est soutenu par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et par le Programme du soutien aux initiatives locales d’activités de plein air liées au Plan de l’eau de la Ville de Montréal.

Inscriptions obligatoires

Les inscriptions se font en personne au bureau de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies situé au 9140, boulevard Perras.

Avant le 4 août pour l’activité du 12 août et avant le 18 août pour l’activité du 26 août.

Les personnes qui désirent participer à la sortie doivent être disponibles le lendemain, en cas de report de l’activité si le temps est mauvais.