Si votre eau est rouillée, pas de panique

L’arrondissement de RDP-PAT effectue une inspection de grande envergure des bornes d’incendie de tout le territoire. Pendant cette opération, l’eau des habitations peut devenir rougeâtre.

Jusqu’au 24 octobre, la Ville de Montréal a mandaté la firme Nordikeau inc. pour inspecter les bornes incendies sur tout le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Le but de la manœuvre est de vérifier que les normes de sécurité sont respectées, en cas d’incendie.

«La firme mesurera la pression statique et dynamique de l’eau, vérifiera le mécanisme de fonctionnement des bornes d’incendie, pompera les bornes qui ne se drainent pas», détaille un communiqué de l’arrondissement.

S’il y a lieu, la firme ciblera également des priorités d’intervention.

Conséquences pour les citoyens

Ces vérifications peuvent entrainer une baisse de pression dans les habitations, ainsi qu’une coloration de l’eau.

Cette eau couleur rouille peut tâcher les vêtements, mais elle n’est pas nocive pour la santé.

Si, par exemple, les citoyens veulent prendre leur douche, il leur suffit de laisser couler l’eau le temps que celle-ci redevienne incolore.

L’arrondissement conseille aux Prairivois et Pointelliers d’effectuer le lavage de tissus et de la vaisselle, en dehors des heures d’inspection.

L’inspection se fait entre 7h et 16h, du lundi au jeudi, et ce jusqu’au 24 octobre.