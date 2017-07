Un club sportif qui se veut inclusif dans RDP-PAT

Des adeptes de triathlon invitent les sportifs de tout acabit à rejoindre leur nouveau club dans la Pointe de l’île et à s’adonner, notamment, à la natation dans le fleuve Saint-Laurent et à la course à pied. Une course est d’ailleurs prévue en août prochain en compagnie de personnalités publiques.

Danny Rioux et Geneviève Poitras gèrent le Club de triathlon multi-sports de la Pointe de l’île depuis mars dernier. M. Rioux a eu l’idée du club en octobre 2016, quand il entraînait l’équipe de triathlon de l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Il constatait la popularité de ce genre de club sur la Rive-Nord. «Mais dans l’est [de l’île de Montréal], rien ne se fait, alors pour moi, l’objectif était de faire un club communautaire, qui coûte beaucoup moins cher», explique-t-il.

Aujourd’hui, l’organisation à but non lucratif compte sept entraîneurs et tient des activités presque chaque semaine: natation en eau libre, spinning, cardio en plein air, course à pied, course en sentier, randonnée, etc. Pour l’instant, les participants paient 5$ par séance, mais le club prévoit offrir des abonnements saisonniers et annuels. Toujours dans l’objectif de rester abordable et accessible à tous.

«Quand t’es inactif, dans ton salon et qu’on te dit de venir faire du spinning, courir ou nager, tu ne te sens pas bien, pas à ta place, mais au club, ceux qui commencent nos entraînements nous disent qu’ils ont du fun, qu’ils se sentent à leur place et pas jugés et qu’ils ne pensaient jamais être capables de suivre nos cours», fait valoir Mme Poitras.

Grande course

Le jeune club compte plus d’une centaine d’abonnés sur sa page Facebook, mais souhaite attirer plus d’adeptes à ses activités.

Le 12 août prochain, il organise «Les courses festives de la Pointe de l’île», des parcours de 1, 5 et 10 km dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Ce sera pour lui une occasion d’amasser des fonds, se faire connaître et enregistrer de nouveaux membres. Il entend d’ailleurs offrir des inscriptions à prix réduit.

Ce sera aussi le départ du Défi Moi pour toi, une course à pied de 270 km entre Montréal et Québec. Son instigatrice, l’animatrice et entrepreneure Chantal Lacroix y est attendue, de même que l’ex-journaliste et lectrice de nouvelles Karine Champagne.

«La course met de l’avant les valeurs du club, à savoir le plaisir, sans la nécessité de performance, et l’accessibilité du sport pour tous, tant celui qui marche que celui qui fait des marathons. Chacun se met ses propres objectifs et nous sommes là pour y répondre», soutient Geneviève Poitras.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire comme participant ou comme bénévole à la course sur son site web.