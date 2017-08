La communauté haïtienne se mobilise pour aider les réfugiés

Une dizaine d’organismes et des élus issus de la communauté haïtienne se sont rassemblés pour coordonner leurs actions face à l’afflux de réfugiés à la frontière avec les États-Unis. Ils réclament une réponse des autorités.

«À situation particulière, demande réponse particulière», a lancé Frantz Benjamin lors d’une conférence de presse consécutive à cette réunion convoquée ce jeudi à la Maison d’Haïti.

Le conseiller du district Saint-Michel et président du conseil de ville a d’abord invité les autorités canadiennes à faire entendre leur voix face à l’administration Trump qui menace de ne pas renouveler les statuts de protection temporaire de 58 000 Haïtiens accueillis après le tremblement de terre de 2010. Frantz Benjamin a ensuite réclamé que ces demandes d’asile soient traitées avec «dignité, respect et célérité» au Canada.

«Il ne faut pas que l’incertitude dure trop longtemps (…) il y a des personnes qui peuvent profiter de la vulnérabilité de ces personnes. C’est important d’assumer notre responsabilité, une responsabilité partagée avec les gouvernements canadien et québécois», a estimé M. Benjamin.

Lors de cette rencontre, les représentants des organismes communautaires ont essayé de se rassembler dans un message commun pour gérer au mieux cette situation. L’objectif est de présenter les ressources disponibles aux centaines de réfugiés qui passent la frontière chaque mois et de les orienter vers les différents services proposés. Un comité rassemblant les représentants de ces organismes a aussi été formé pour assurer l’intégration de ces réfugiés dans les prochaines semaines et pour soutenir les différentes initiatives au sein de la communauté.

Par ailleurs, Frantz Benjamin a annoncé qu’une campagne d’information allait être lancée pour contrer la diffusion de fausses informations sur l’immigration au Canada. De nombreux messages circulent sur les réseaux sociaux et présentent le pays comme une terre d’asile où les démarches administratives sont faciles.

«Tous ces gens doivent passer par les lois et les règles du Canada. Cela fait 8-9 semaines qu’on constate cette augmentation et que nous sommes à pied d’œuvre. (…) Il ne faut pas continuer à faire croire que tout est bien, on va passer par des situations qui ne seront pas faciles», a indiqué Marjorie Villefranche, la directrice générale de la Maison d’Haïti, qui a néanmoins refusé de parler de crise.

Une mobilisation à Rivière-des-Prairies

En plus du Stade olympique, environ 250 réfugiés sont hébergés dans les locaux de l’organisme de services sociaux pour la jeunesse Boscoville à Rivière-des-Prairies. L’arrondissement a déjà mis à disposition les vestiaires du plateau sportif pour permettre à ces personnes de bénéficier de lieux pour se changer et pour se laver. Ils seront aussi orientés vers la bibliothèque pour bénéficier d’un accès à internet et réaliser leurs démarches.

«Montréal est une ville sanctuaire et dans le cadre de cette promesse du maire, il est essentiel que ces personnes aient accès à tous ces services», a indiqué Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement de Rivière-des-Prairies.

Le Centre communautaire Multi-Ethnique de Montréal-Nord, en compagnie de plusieurs autres organismes, a entrepris d’aller à la rencontre de ces réfugiés pour les accompagner dans leurs démarches.

«Avec l’aide de Montréal-Nord, nous sommes en train de voir les solutions que l’on peut proposer. L’urgence est de répondre au besoin de logements», a précisé Guillaume André, le directeur de cet organisme.