Un député fédéral aux États-Unis pour endiguer le flux de migrants

Le soutien à Montréal-Nord

M. Dubourg a confirmé être en contact avec le Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haïtienne de Montréal-Nord (RIIOH) dont il apprécie le travail, sans pouvoir toutefois lui accorder une aide financière.

«Pour l’instant, les demandes de financement se font plutôt au niveau provincial et municipal», précise le député.

Le RIIOH, par l’intermédiaire de l’organisme Entre-Parents de Montréal-Nord vient en aide aux migrants installés à Boscoville, en les informant et les redirigeant vers les ressources adéquates pour leurs démarches.