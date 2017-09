Un candidat de Projet Montréal rejoint Équipe Coderre à la dernière minute

Jean David Prophète brigue le poste de conseiller d’arrondissement dans Le-Plateau-Mont-Royal, au sein du parti du maire de Montréal, moins d’une semaine après avoir été annoncé comme candidat de Projet Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

M. Prophète est devenu candidat d’Équipe Denis Coderre pour Montréal (ÉDCM) le 22 septembre, confirme le parti.

Sur Facebook, il explique avoir été en «intense réflexion» depuis la confirmation de sa candidature au sein de Projet Montréal le 5 septembre.

«J’en ai conclu qu’il était impossible pour moi, de façon éthique et morale, de poursuivre mon engagement comme candidat de Projet Montréal alors que mes valeurs étaient plus proches de celle de l’Équipe Coderre : le vivre ensemble, la collégialité, l’écoute, la politique de l’enfance et surtout, la vision de faire de Montréal une métropole des ligues majeures ou tous peuvent grandir et améliorer son sort», écrit le candidat le samedi 23 septembre.

Lors d’un rassemblement le 17 septembre dernier, il s’était présenté comme candidat de Projet Montréal dans le district de Pointe-aux-Prairies. Il a même assisté au lancement de la campagne électorale du parti au Cabaret Lion d’Or, le lundi suivant.

«Décevant»

Projet Montréal souhaite bonne chance à M. Prophète, mais trouve «décevant» qu’il ait montré de l’intérêt pour représenter les gens de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, avant de «les laisser tomber afin de se présenter dans le Mile-End, un secteur où il n’a pas d’appartenance».

La réalité du Mile-End intéresse M. Prophète, assure celui-ci. «Sa diversité, tant culturelle que générationnelle, fait que les défis à venir sont emballants. J’ai le gout d’apporter ma connaissance et mes talents pour s’assurer que tous y soient représentés, et ce, peu importe leur origine, culture et surtout, opinions», déclare le candidat sur Facebook.

Le parti a rapidement trouvé un remplaçant en la personne de Vladimir Gelin, journaliste indépendant et candidat pour Projet Montréal en 2013.

«On est très, très satisfait de pouvoir compter sur qu’un qui va mettre toutes ses énergies pour faire une différence dans l’arrondissement», fait valoir l’attaché de presse Youssef Amane.

M. Prophète dirige Groupe DP consultations, une entreprise spécialisée en gestion de projets et développement des affaires. Il s’engage également dans l’action communautaire montréalaise et internationale depuis 20 ans, indique le site web d’EDCM, au sujet de l’organisateur de la Journée internationale de la diaspora haïtienne.

Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires de TC Média.

L’équipe dans RDP-PAT

L’équipe de Projet Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles se compose maintenant de Pietro Mercuri comme candidat à la mairie d’arrondissement, Tomy-Richard Leboeuf-McGregor comme conseiller de ville (district de Pointe-aux-Trembles), Lisa Christensen comme conseillère d’arrondissement (district de Pointe-aux-Trembles), Hector Perlera comme conseiller de ville (district de Rivière-des-Prairies), Jean-Eddie Jr Désiré comme conseiller d’arrondissement (district de Rivière-des-Prairies), Daphney Colin comme conseillère de ville (district de Pointe-aux-Prairies) et Vladimir Gelin comme conseiller d’arrondissement (district de Pointe-aux-Prairies).

Le parti a dévoilé, le 22 septembre dernier, ses plus récentes candidatures, à savoir celle de Mme Christensen, animatrice de l’émission radio «Carshow» sur les ondes de CJAD 800 et celle de M. Gelin.