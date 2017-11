De la mécanique automobile à la politique

Lisa Christensen, seule candidate de Projet Montréal à avoir été élue dans le secteur nord-est de Montréal, a été assermentée le 22 novembre, suite à un recomptage qui a confirmée son élection.

Mécanicienne de formation, Mme Christensen anime une chronique de mécanique automobile à la radio CJAD le samedi matin.

Élue dans le quartier Pointe-aux-prairies de Rivière-des-Prairie/Pointe-aux-Trembles, Mme Christensen souhaite avoir une belle collaboration avec l’équipe de la mairesse Chantal Rouleau.

Parmi les dossiers sur lesquels elle portera une attention particulière, il y a les dossiers de Sanimax et de la jeunesse. «J’ai envie de travailler avec le milieu communautaire et faire cheminer les dossiers problématiques de mon quartier», indique Mme Christensen. Celle qui vient tout juste de prendre place au conseil, va prendre le temps de regarder tous les dossiers avant de se prononcer plus avant.

Déception

Lisa Christensen a décidée de se lancer en politique parce qu’elle était déçue de l’administration Coderre. «Il y a certaines choses qui m’ont beaucoup dérangée sous l’ancien maire Denis Coderre, notamment la gestion du dossier de déversement d’eaux polluées. Au lieu de juste critiquer, j’ai décidé d’agir et de me présenter», explique-t-elle.

Mme Christensen n’en est pas à son premier engagement social puisqu’elle siège au conseil d’administration de l’école Michelangelo international elementary school, où vont ses enfants.

«J’ai l’habitude du public et je suis très fière de pouvoir m’impliquer dans ma ville. J’ai aussi beaucoup de support de mon parti [Projet Montréal]», souligne la nouvelle politicienne.

Lisa Christensen, conseillère équipe Projet Montréal dans Rivière-des-Prairie/Pointe-aux-Trembles.