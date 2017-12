Des détails au sujet du cambrioleur qui endort ses victimes

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a diffusé jeudi d’autres détails, ainsi que des images au sujet d’un cambrioleur ayant sévi à l’endroit d’aînés dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Dorval et, peut-être même Ottawa, plus tôt ce mois-ci.

Selon de nouvelles informations, le suspect, décrit comme étant «charmant», gare un Jeep Grand Cherokee blanc, avec des enjoliveurs particuliers, près du lieu de résidence de ses victimes, avant de marcher et de gagner la confiance de personnes vulnérables, surtout des femmes âgées seules à l’extérieur de leur maison.

Le suspect cogne aussi aux portes de personnes âgées souhaitant vendre leur maison par elles-mêmes, se présente comme acheteur potentiel et propose des cadeaux aux propriétaires, en faisant référence à une coutume, d’après des informations recueillies grâce à du porte-à-porte, une «grande quantité» de pistes et l’aide de profileurs.

Le SPVM ne divulgue pas le nombre de victimes, mais décrit un seul mode opératoire: le suspect offre un sac cadeau contenant une bouteille de vin, il incite ses victimes à manger un chocolat contenant une substance inconnue, les victimes perdent connaissance, se réveillent plusieurs heures après et constatent alors s’être fait voler argent, bijoux et appareils électroniques.

D’après les informations policières, le suspect se fait appeler Aaron, David ou Alain, s’exprime en français, «un peu» en anglais et utilise «beaucoup» d’expressions anglaises. L’homme recherché a entre45 et 50 ans, la peau blanche, le teint légèrement basané, les cheveux rasés, une stature mince et une taille d’environ 5 pieds et 11 pouces.

Il aurait été vu en compagnie d’une personne plus petite et plus mince que lui, qui marcherait en boitant de façon évidente.

Des enquêteurs du SPVM sont en lien avec le Service de police d’Ottawa en raison d’un crime similaire rapporté dans la capitale canadienne.

La police ottavienne rapporte que le 7 décembre dernier, une dame âgée a été droguée et détroussée après avoir consommé du chocolat et du vin offert par qu’un quelqu’un se faisant passer pour un acheteur de résidence potentiel.

Le SPVM estime pourrait y avoir d’autres victimes, dont certaines ayant trop honte pour se manifester. Les victimes potentielles peuvent se déclarer au poste de police de leur quartier ou communiquer avec le 911.

Toute information au sujet du suspect peut-être transmise de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal, au 514-393-1133 ou en ligne.