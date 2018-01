Info-Logis réclame un contrôle des prix des logements

En cette période de renouvellement des baux, Info-Logis de l’Est réitère sa demande auprès du gouvernement de mieux protéger les locataires des hausses de loyer abusives.

«On demande à la ministre responsable de l’Habitation, Lise Thériault, de prendre les moyens nécessaires pour que soit mis en place un réel contrôle sur le prix des loyers», explique Jean-Claude Laporte d’Info-Logis de l’Est.

Selon l’organisme affilié au Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ), les propriétaires doivent mieux justifier le coût des loyers, preuve à l’appui, et non pas le laisser au marché spéculatif de l’offre et de la demande.

«Les locataires ne disposent pas des informations nécessaires permettant de calculer si la hausse est justifiée», déplore M. Laporte.

Info-Logis craint d’ailleurs une hausse marquée du prix des 4 ½ et 5 ½ due à la chute du taux d’inoccupation.

Selon les plus récentes données de la Société d’hypothèque et de logements (SCHL), ce taux est passé de 4,7 % en octobre 2016 à 2,5% en octobre 2017 pour les 4 ½, à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembes (RDP-PAT).

Au sujet des 5 ½, Info-Logis de l’Est suppose que la baisse du taux d’inoccupation suit celle des arrondissements limitrophes. «Le chiffre pour les 5 ½ dans RDP-PAT n’est pas disponible, faute de répondants suffisants», explique M. Laporte.

Pour des questions et de l’aide au sujet du renouvellement de son bail, on peut contacter Info-Logis de L’Est au 514 354-7373

Évolution du prix des logements dans RDP-PAT