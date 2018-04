Le «plogging» arrive dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

L’origine du «plogging» De la Scandinavie au Canada, le plogging a rapidement traversé l’atlantique. Mis en lumière il y a quelques semaines par des articles et vidéos postés sur des sites spécialisés de course à pied, cette pratique inventée en Suède en 2016 séduit de plus en plus de coureurs à travers le monde. Son nom est issu de la contraction de jogging et plocka upp (ramasser en suédois). Preuve de sa popularité croissante, Global News vient de réaliser un reportage sur le plogging à Vancouver et TVA Nouvelles en a fait de même à Montréal. Par ailleurs pour le Jour de la terre, l’Éco-quartier Saint Michel / François Perrault va aussi proposer sa première course de plogging le 22 avril prochain.